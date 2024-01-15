男買金鍊「確認真偽」竟偷換石頭 還偽造簽名變賣慘了

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桃園一名邱姓男子日前在臉書看到網友在賣黃金項鍊，假意要購買與對方約超商面交，邱男稱要確認黃金真偽，趁對方不注意將金項鍊掉包成石頭，隨即落跑拿去金飾店家，偽造他人簽名以6萬6千元的價格變賣。因先前邱男犯詐欺案已偵結並在桃園地院審理中，桃園地檢署再依犯偽造署押罪嫌追加起訴。

檢方調查，28歲邱姓男子無買賣黃金飾品的真意，基於詐欺取財的犯意，去年3月間使用手機連結臉書社團 ，得知一名許姓男子有意販售黃金項鍊，便用暱稱帳號和許男相約於同年3月11日上午9點30分，在桃園市桃園區一處便利商店交易金項鍊。

許男到場後，邱男謊稱要確認黃金真偽 ，讓許誤認邱有意購買 ，將裝有價值新台幣7萬元的黃金項鍊交給邱查看，結果邱取得項鍊後，趁許不注意以迅雷不及掩耳的速度將項鍊拿出來，再將一顆石頭放入包装盒中交還，並以提款為由離開現場。

邱拿到金項鍊後，在當天上午11點多到黃金店家變賣，又使用另一名卓姓民眾的身分證件，以6萬6千元的價格變賣黃金項鍊，並在簽名欄中偽造卓姓民眾的簽名；而許男等不到邱男回來，赫然發現黃金項鍊已經被調包成石頭，案經許男訴由桃園分局報告偵辦。