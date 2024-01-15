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榨乾新北婦437萬 轉介融資公司再扒皮新店警逮6人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

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新北市72歲楊姓婦人去年加入LINE投資群組慘遭騙370多萬元，詐團見楊婦已被騙光現金，竟慫恿楊婦刷卡換現金67萬交付詐團，再將楊婦個資提供給融資公司，融資公司竟將楊婦市值千萬元房產低估為2百萬元，所幸被家人發現未得逞，新店警方獲報展開蒐證，去年底逮捕主嫌王男等6人，詢後依詐欺及洗錢罪嫌送辦。

據了解，家住新店的楊姓婦人去年1月加入LINE投資群組，對方以楊婦抽中股票須匯款承購及拿回投資獲利得繳手續費等理由要求匯款，楊婦信以為真自去年2月初至4月底短短2個月分別匯款13次共370萬元至詐團帳戶。詐騙集團得知楊婦已無現金，竟慫恿楊婦刷卡換現金67萬元再繼續投資，最後將已被騙光畢生積蓄的楊婦個資轉介給融資公司。

融資公司呂姓經理、賴姓女代書隨後至楊婦家中，將市值千萬元的房屋低估為2百萬並要求楊婦簽下抵押文件，所幸被楊婦家人識破未得逞，楊婦驚覺被騙立即報警。新店警方獲報展開調查，去年12月26日向台北地檢署及台北地方法院申請搜索票及強制處分令，前往位於台南市的融資公司搜索，當場逮捕32歲王姓負責人、32歲呂姓經理、31歲謝姓幹部、23歲沈姓業務、40歲劉姓女金主及33歲賴姓女代書等6人。

警詢時23歲沈姓業務宣稱楊婦名單是從網路上取得，坦承詐騙犯行，但王姓負責人及其他4人均否認犯行，警方訊後將王男等6人依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢察官複訊後諭令負責人王男30萬交保、經理呂男20萬交保、幹部謝男5萬交保、沈姓業務則被羈押、劉姓女金主及賴姓女代書則無保飭回，警方並將持續追查騙光楊婦積蓄的詐騙集團。

警方前往台南這間融資公司逮人。記者黃子騰／翻攝
警方前往台南這間融資公司逮人。記者黃子騰／翻攝
新店警方將涉嫌詐騙的融資公司王姓負責人等6人移送法辦。記者黃子騰／翻攝
新店警方將涉嫌詐騙的融資公司王姓負責人等6人移送法辦。記者黃子騰／翻攝
警方查獲現金、存摺等證物。記者黃子騰／翻攝
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詐騙集團 代書

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