影／五億生墜樓案再開庭 夏姓配偶求「走後門」法院拒絕

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台中北屯身價5億元賴姓高中生去年5月墜樓，甫與賴結婚的夏姓配偶被控殺人，檢方先依偽造文書罪起訴，去年8月首開庭後，事隔5個多月後，夏男今早在兩個律師陪同下出庭，針對結婚前到星巴克、全家超商、戶政所找結婚證人的影片，進行勘驗，勘驗約1小時15分，因現場大批媒體守候，夏一度滯留法庭內，要求「走後門」，但被法警拒絕，仍以正常通道離開。

台中市5億生墜樓案去年5月案發後，引發外界關注，被賴母指控謀財害命的夏姓配偶，涉犯殺人罪部分，台中地檢署偵結不起訴，但由台中高分檢發回續查，目前仍由中檢調查中，夏涉與賴生假結婚部分，則被檢方以偽造文書起訴，去年8月初曾首開庭，夏否認犯罪，強調「有結婚真意」，今早9時30分台中地院再開庭，也是事隔5個多月後，再度開庭。

夏男今天仍穿著過去出庭的同一件POLO襯衫，與兩名律師一同出庭，夏男的體格略微變胖，頭髮變長，神情自若，面對法官詢問，仍堅持做無罪答辯。

5億賴姓高中生墜樓案，夏姓配偶僅被起訴偽造文書罪，涉犯殺人罪仍由台中地檢署偵查中，偽造文書罪部分，去年8月7日，台中地院首開準備程序庭，當時夏姓男子在兩名律師陪同下出庭，夏做無罪答辯，強調與賴生在去年初認識，因賴生父親沒有教導賴如何處理大筆土地，「他站在從旁教導處理財產資訊的角色」。

夏男也說，去年5月4日時，詢問賴生，以結婚方式處理，「成年人結婚後父母才無法干涉」，不過結婚書約是在去年3月間即已準備好，如果賴生沒有墜樓，結婚一事是他與賴生兩個人之間的事，根本不用向外界說明。

檢察官在去年開庭時，有聲請傳喚賴母、結婚證人及其在場朋友，確認當時證人是否清楚是夏男、賴生要結婚。