屏東市邱姓里長涉郭台銘連署書一份200元 檢今起訴

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

屏東地檢署偵辦郭台銘參選總統連署書案，今天偵結其中一案，屏東市邱姓里長、吳姓男子涉以每份200元代價蒐集連署書，檢方將兩人今依違反總統副總統選罷法起訴，另外張姓男子等5人緩起訴，緩起訴期間1年，分別向公庫支付新台幣3萬元，法治教育2次。

檢方起訴指出，邱姓里長在去年9月下旬，以每份200元代價，搜集郭台銘參與總統連署書，向吳姓男子與其配偶張女等人蒐集連署書，共取得30份，交給邱姓里長，專案小組循線調查。