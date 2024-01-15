矯正機關新人事 葉俊宏出任台南二監典獄長

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

法務部表示，矯正機關2名首長屆齡退休，今天公布新人事，調派葉俊宏為台南第二監獄典獄長、黃鴻禧為八德外役監獄典獄長、吳瑞寶為彰化看守所長、簡永池為台北少年觀護所長。

法務部發布新聞稿指出，為配合矯正署台南第二監獄典獄長李進國及台北少年觀護所所長陳孟傑等2人將於明天屆齡退休，統籌辦理職務調整作業，以期各機關業務能順利推展，並促進及活絡矯正署及所屬機關間人才交流，選任適當人員出任新職，為矯正業務興革開創新風貌。