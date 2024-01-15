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鄰居要他改善抽菸問題 男在幼兒面前亮開山刀恫嚇殺小孩遭判刑

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

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22歲呂姓男子去年4月17日上午在社區住處電梯口與上同樓層住戶，對方向呂反映抽菸問題，不料呂勃然大怒，返回住處拿開山刀至鄰居家，將開山刀自刀套取出，隨後恫嚇鄰居與其幼兒，大吼「要殺小孩」，直到其他鄰居見狀勸阻才罷手；新竹地院審理終結，將呂依恐嚇危害安全罪判拘役50日。

法官審理時，呂男坦承持開山刀及言詞恫嚇鄰居，但否認有恐嚇犯行，辯稱當天有喝酒，他的本意不是這樣子，當時喝多了，一時衝動。

法官認為，呂男僅因不滿鄰居與其抽菸細故發生爭吵，即持開山刀及以言語恐嚇對方，自我控制能力尚屬欠佳，所為甚屬不該，惟念及被告犯後坦承犯行，態度尚可，但未能與鄰居達成和解，考量呂未有相關前科，僅因一時失慮而犯行，惡性非深，且犯後坦承犯行，態度已見悔意，經過這次偵、審程序日後當知所警惕，相信不會再犯，審酌依恐嚇危害安全罪判拘役50日，緩刑2年，期間付保護管束，並向公庫支付2萬元，加上40小時義務勞務。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

呂姓男子不滿鄰居要他改善抽菸問題，惱羞成怒竟持開山刀威脅殺小孩。（吸菸有礙健康 聯合報關心您）。抽菸示意圖，非新聞當事人／聯合報系資料照
呂姓男子不滿鄰居要他改善抽菸問題，惱羞成怒竟持開山刀威脅殺小孩。（吸菸有礙健康 聯合報關心您）。抽菸示意圖，非新聞當事人／聯合報系資料照

鄰居 恐嚇 抽菸

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