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不爽前妻和工廠老闆交往 他潑汽油燒死新歡判關18年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

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男子周聖瑋3年前不滿前妻和黃姓工廠老闆同居交往，酒後朝前妻、黃及兩人工作的緞帶工廠潑灑汽油後點火，黃傷重死亡，前妻趁機逃過一劫，最高法院依殺人罪判刑18年定讞。

周2019年8月間曾懷疑妻子外遇，朝妻子潑灑鹽酸造成二度燒傷，他也因此入監服刑，並核發保護令，2020年初和前妻離婚，但兩人還保持聯繫；周2021年12月26日中午騎車到加油站購買7.5公升汽油，酒後騎車至黃、前妻共同居住及工作住處。

周到場後嗆聲「討客兄」、「要給你們死等語，」先朝黃男、前妻和屋內機台潑灑汽油，黃見狀上前和周扭打，並叫女方趁隙逃離屋外；周事後拿打火機點火，黃男頭頸部、前後軀幹、四肢等二、三度燒傷，送醫仍宣告死亡。

周縱火後追前妻至電動自行車店，徒手抱著前妻，以手掐脖子，又企圖拿打火機點燃前妻潑汽油的衣物，直到店內員工出聲喝止、拉開周，前妻才得以逃脫並報案。

周坦承犯行，前妻也說周在事發前已經多次撒冥紙、丟雞蛋，一審依殺人、殺人未遂等罪判刑20年，酒駕公共危險部分判刑4月，可易科罰金；二審依殺人罪改判18年徒刑，公共危險5月徒刑，得易科罰金，最高法院駁回上訴，全案定讞。

男子周聖瑋3年前因不滿前妻與黃姓男子交往，持汽油潑灑縱火燒死黃，最高法院判刑18年定讞。本報記者／翻攝
男子周聖瑋3年前因不滿前妻與黃姓男子交往，持汽油潑灑縱火燒死黃，最高法院判刑18年定讞。本報記者／翻攝

前妻 殺人

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