快訊

選後房市有「四變」 專家：蔡政府無效的打房政策將大轉彎

戴資穎重返羽球世界第3！為台灣球迷「不當行為」向印尼好手道歉

遭控性騷提告踢鐵板…陳建州未提再議 大牙確定獲不起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

里長發350元物資禮盒遭控賄選 他一審當選無效...刑事今獲判無罪！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新北市新店區香坡里里長郭永城前年被控以舉辦慈善活動為由，贈送選民內含白米、米粉及印有競選文宣口罩，價值350元的物資禮盒，法院一審判他當選無效，案件上訴二審審理中，另檢方依違反公職人員選舉罷免法起訴，台北地方法院今判決郭無罪，可上訴。

檢方指控，郭永城選前身兼新北市蘆洲區太子慈善功德會顧問，請功德會蘇姓負責人協助舉辦慈善活動，並通知香坡里的中低收入戶選民參加，經查當天約有6、70位選民到場。

郭永城被控2022年10月30日發送內容物包括白米、米粉、豆皮、飲料、王子麵、礦泉水的禮盒，並在會場將印有競選文宣的口罩放入物資袋中，郭也在現場披掛競選彩帶尋求選民支持，檢方搜索約談後，郭以10萬元交保，偵結後依違反選罷法投票行賄罪嫌起訴。

郭永城反駁，慈善活動是由太子功德會所舉辦，不是他舉辦的，且現場沒有任何與競選里長有關的文字、布條或旗幟，他也沒有將競選口罩放在物資袋內；他身為功德會顧問，情義相挺捐款2萬5000元，但這是他和功德會間的內部事務，不論從邀請函、通知單或現場布條、公告等，均未提及他捐款一事。

台北地院民事庭認為郭當天披競選彩帶出席，現場也擺有競選口罩，並親自發放物資也和選頻合影，可見他已向選民表明行賄之意，去年5月底判決當選無效，案件上訴二審審理中。刑事部分，台北地院今上午判決郭無罪。

新北市新店區香坡里里長郭永城前年被控以舉辦慈善活動為由，贈送選民內含白米、米粉及印有競選文宣口罩，價值350元的物資禮盒，檢方依違反公職人員選舉罷免法起訴，台北地方法院今判決郭無罪。圖／聯合報系資料照片
新北市新店區香坡里里長郭永城前年被控以舉辦慈善活動為由，贈送選民內含白米、米粉及印有競選文宣口罩，價值350元的物資禮盒，檢方依違反公職人員選舉罷免法起訴，台北地方法院今判決郭無罪。圖／聯合報系資料照片

口罩 捐款

延伸閱讀

丈夫為雲林大埤鄉代妻賄選 王麗華當選無效確定

南投縣議員吳棋楠一審當選無效 二審今逆轉判有效確定

南投縣議員、鎮民代表被訴當選無效 二審今判有效確定

台中市議員江和樹發快篩涉賄選？ 二審今判當選有效確定

相關新聞

涉偷用餘選票284張 7旬男送辦

75歲郭姓老翁大選之日，趁台北市民有里民活動中心開票期間，涉偷走總統用餘的空白選票284張。警方獲報逐層尋找，在圖書室1...

僅托育3天…保母重摔男嬰頭14次「釀永久損傷」 法院判刑9年半

屏東縣蘇姓保母照顧8個月男嬰僅3天，僅因對男嬰的哭泣行為感到煩躁、不耐，竟在照顧過程中，將男嬰以頭下腳上方式，重摔頭部多...

不爽前妻和工廠老闆交往 他潑汽油燒死新歡判關18年定讞

男子周聖瑋3年前不滿前妻和黃姓工廠老闆同居交往，酒後朝前妻、黃及兩人工作的緞帶工廠潑灑汽油後點火，黃傷重死亡，前妻趁機逃...

自爆險遭性侵黑人提加重誹謗期限內未提再議 大牙獲不起訴確定

藝人大牙（周宜霈）控訴11年前遭到「黑人」陳建州性侵未遂，事後男方否認，向大牙以加重誹謗提告，台北地檢署認定大牙非捏造事...

少婦健身房裸胸美食街脫褲辯稱情趣 法官判妨害風化罪

嘉義市有名少婦在市區某健身房裸露胸部、掀裙露私處供丈夫碰觸、觀看，又到某百貨公司美食街脫內褲露私處讓丈夫拍錄，案經安管人...

事隔5個月...五億生案今開庭 再對偽造文書罪攻防

去年5月間，台中北屯發生身價5億元賴姓高中生墜樓案，引發外界關注，被賴母指控謀財害命的夏姓配偶，涉犯殺人罪部分，台中地檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。