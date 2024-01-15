里長發350元物資禮盒遭控賄選 他一審當選無效...刑事今獲判無罪！

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新北市新店區香坡里里長郭永城前年被控以舉辦慈善活動為由，贈送選民內含白米、米粉及印有競選文宣口罩，價值350元的物資禮盒，法院一審判他當選無效，案件上訴二審審理中，另檢方依違反公職人員選舉罷免法起訴，台北地方法院今判決郭無罪，可上訴。

檢方指控，郭永城選前身兼新北市蘆洲區太子慈善功德會顧問，請功德會蘇姓負責人協助舉辦慈善活動，並通知香坡里的中低收入戶選民參加，經查當天約有6、70位選民到場。

郭永城被控2022年10月30日發送內容物包括白米、米粉、豆皮、飲料、王子麵、礦泉水的禮盒，並在會場將印有競選文宣的口罩放入物資袋中，郭也在現場披掛競選彩帶尋求選民支持，檢方搜索約談後，郭以10萬元交保，偵結後依違反選罷法投票行賄罪嫌起訴。

郭永城反駁，慈善活動是由太子功德會所舉辦，不是他舉辦的，且現場沒有任何與競選里長有關的文字、布條或旗幟，他也沒有將競選口罩放在物資袋內；他身為功德會顧問，情義相挺捐款2萬5000元，但這是他和功德會間的內部事務，不論從邀請函、通知單或現場布條、公告等，均未提及他捐款一事。