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遭控性騷提告踢鐵板…陳建州未提再議 大牙確定獲不起訴

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自爆險遭性侵黑人提加重誹謗期限內未提再議 大牙獲不起訴確定

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

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藝人大牙（周宜霈）控訴11年前遭到「黑人」陳建州性侵未遂，事後男方否認，向大牙以加重誹謗提告，台北地檢署認定大牙非捏造事實，處分不起訴。全案因無人聲請再議，大牙不起訴處分確定。

去年6月，大牙在臉書爆料，2012年間與黑人及工作人員前往香港錄製節目時，在飯店房間被黑人自後強行環抱性騷，形容「11年前那個晚上永遠是我不時會想起的惡夢」。黑人否認大牙所言，提告大牙涉嫌加重誹謗。

檢察官為確認大牙所言，傳喚她前曾姓經紀人、現任及黑人前任黃姓經紀人、黃姓閨密、演藝圈閨密貝童彤（本名蔡玓彤），和當年一起前往香港工作的饒姓化妝師作證，5人均證稱8、9年前起不只一次聽大牙提及此事。

檢察官審酌證人所述，加上大牙去年9月親自飛到香港提告，認為大牙對於遭黑人冷凍、性騷擾等情事，並非無中生有或虛擬杜撰，雙方也無足以誣陷男方的恩怨，且均為藝人，大牙PO文非僅為私德，而與提倡性自主意識的MeToo運動公益議題有關，於去年12月19日偵結，全案處分不起訴。

陳建州可在20日內提起再議，今年1月12日是最後遞狀期限，檢方至今未收到再議聲請，大牙確定不起訴。

「黑人」陳建州。圖／聯合報系資料照片
「黑人」陳建州。圖／聯合報系資料照片
前黑澀會美眉「大牙」周宜霈。圖／聯合報系資料照片
前黑澀會美眉「大牙」周宜霈。圖／聯合報系資料照片

提告 香港

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