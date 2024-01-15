涉竊北市松山區空白總統選票 老翁3萬元交保

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台北市75歲郭姓老翁於13日投票日涉嫌竊取松山區第654號投票所200多張空白總統用餘票，警方昨天搜索、拘提郭姓老翁到案，訊後移送台北地檢署。檢察官諭令新台幣3萬元交保。

總統大選及立委選舉於13日舉行，位於松山區民有區民活動中心的台北市第654號投票所（民有所）於當天下午4時結束投票並開票，期間主任管理員將空白的總統用餘票擱置在開票處旁，直到下午5時20分許才驚覺200多張總統用餘票遺失。

台北市警察局松山分局獲報後派員封鎖現場並擴大搜索，在同棟建物5樓圖書館書架角落處尋獲一個紙袋，內裝有空白選票。經漏夜詢問在場人員和過濾相關影像後，警方鎖定轄內居民75歲郭姓男子涉有重嫌。