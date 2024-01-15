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涉竊北市松山區空白總統選票 老翁3萬元交保

中央社／ 台北15日電

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北市75歲郭姓老翁於13日投票日涉嫌竊取松山區第654號投票所200多張空白總統用餘票，警方昨天搜索、拘提郭姓老翁到案，訊後移送台北地檢署。檢察官諭令新台幣3萬元交保。

總統大選及立委選舉於13日舉行，位於松山區民有區民活動中心的台北市第654號投票所（民有所）於當天下午4時結束投票並開票，期間主任管理員將空白的總統用餘票擱置在開票處旁，直到下午5時20分許才驚覺200多張總統用餘票遺失。

台北市警察局松山分局獲報後派員封鎖現場並擴大搜索，在同棟建物5樓圖書館書架角落處尋獲一個紙袋，內裝有空白選票。經漏夜詢問在場人員和過濾相關影像後，警方鎖定轄內居民75歲郭姓男子涉有重嫌。

警方專案小組報請台北地檢署指揮，昨天上午將郭姓老翁拘提到案，訊後依違反總統副總統選舉罷免法和刑法竊盜等罪，將郭翁移送北檢偵辦。檢察官複訊後諭令3萬元交保。

台北市75歲郭姓老翁於13日投票日涉嫌竊取松山區第654號投票所200多張空白總統用餘票，警方昨天搜索、拘提郭姓老翁到案，訊後移送台北地檢署。檢察官諭令新台幣3萬元交保。投票所示意圖／聯合報系資料照
台北市75歲郭姓老翁於13日投票日涉嫌竊取松山區第654號投票所200多張空白總統用餘票，警方昨天搜索、拘提郭姓老翁到案，訊後移送台北地檢署。檢察官諭令新台幣3萬元交保。投票所示意圖／聯合報系資料照

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