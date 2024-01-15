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涉偷用餘選票284張 7旬男送辦

聯合報／ 記者蕭雅娟楊正海／台北報導

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

專案小組在5樓圖書室角落側，尋獲餘票包裝袋，清點後缺少2張。記者蕭雅娟／翻攝
專案小組在5樓圖書室角落側，尋獲餘票包裝袋，清點後缺少2張。記者蕭雅娟／翻攝
75歲郭姓老翁大選之日，趁台北市民有里民活動中心開票期間，涉偷走總統用餘的空白選票284張。警方獲報逐層尋找，在圖書室1處紙袋內尋獲選票，但清點後仍缺少兩張，昨拘提郭翁到案，但未找到遺失的2張選票，依竊盜、總統副總統選舉罷免法移送檢方偵辦。

北市選委會表示，強烈譴責違法行為，但「用餘票」屬未發出選票，不影響選舉結果。

松山警分局指出，台北市民有區民活動中心4樓交誼廳，為北市第654號投票所，1月13日下午4時許投票結束開始開票，發生選務疏失，主任管理員在開票期間，在開票處旁擱置200多張總統用餘選票，沒有派專人看守，當日下午5時20分許清點選票，發現總統用餘票不翼而飛，緊急報案求助。

警方獲報後封鎖現場，在4樓現場搜尋未果，直到晚上7時許，專案小組在5樓的圖書室角落，尋獲裝有總統用餘選票的紙袋，依選委會提供數據計算，尋獲282張，仍缺少2張。

北市 選委會 投票 竊盜 大選

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