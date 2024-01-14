僅托育3天…保母重摔男嬰頭14次「釀永久損傷」 法院判刑9年半

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屏東縣蘇姓保母照顧8個月男嬰僅3天，僅因對男嬰的哭泣行為感到煩躁、不耐，竟在照顧過程中，將男嬰以頭下腳上方式，重摔頭部多達14次，造成顱內出血，腦傷導致左側肢體無力，水腦症，眼部、右腦神經永久性損傷，檢方依重傷害罪起訴，屏東地院近日審結，依成年人故意對兒童犯重傷罪將蘇姓保母判刑9年6月，可上訴。

男嬰的母親是單親媽媽。檢方起訴指出，2022年12月11日，男嬰母親與蘇姓保母簽訂在宅托育服務契約，約定2022年12月12日起，每月1萬5750元，每周一到周五早上7點15分到傍晚17點15分照顧男嬰。

判決指出，蘇姓保母明知男嬰僅8個月大，腦部發育未成熟，極為脆弱，竟在3天內，多達14次將男嬰頭部大力晃動或以急遽速度撞擊異物，造成腦部、視力永久性損傷的重傷害結果。

2022年12月14日下午4點多，蘇姓保母發現男嬰神情異狀，告知丈夫後，打119報案，全案展開偵辦。警方調閱托育中心監視器時，發現檔案已毀損，使用科技手段還原畫面，找到1700個瑣碎片段，警方逐一檢視，發現關鍵證據。

警方還原畫面，發現14段蘇姓保母照顧男嬰時，對男嬰穿衣、擦拭身體、調整臥床姿勢、整理床舖時，在照顧行為中便宜行事，竟以甩、摔的方式粗魯移動男嬰，還將男嬰以頭下腳上姿勢從地板抓起後，拋甩、摔到鋪有軟墊與被子的工作平台等，造成男嬰頭部以急遽速度撞擊軟墊，甚至從34公分以上高度拋摔甩到鋪有軟墊及被子的工作平台，頭部急遽撞擊軟墊。

屏東地院合議庭認為，蘇姓保母本應秉持愛心及耐心提供照顧，明知男嬰未滿足歲，僅因不堪負荷哭鬧，就在照顧期間重傷害男嬰，嚴重危害男嬰的身心健全獲發展，犯罪手段實屬惡劣，依成年人故意對兒童犯重傷害罪，處有期徒刑9年6月，可上訴。