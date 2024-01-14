快訊

空白選票不翼而飛！北市總統用餘2百多張選票遺失 警拘提1男長者到案

大馬羽賽／遭安洗瑩逆轉 戴資穎差一勝錯過第5冠

今年第1次！北韓今天下午朝東海發射不明彈道飛彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空白選票不翼而飛！北市總統用餘2百多張選票遺失 警拘提1男長者到案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

昨日大選結束，台北市松山區民有里民活動中心654投開票所，竟傳出約2百多張總統用餘的空白選票，不翼而飛，昨晚在同棟5樓的圖書室找到選票，但依選委會提供的數字還短少2張。松山警分局今下午掌握涉案對象，持拘票搜索中，目前已拘提1名男性長者到案，選票下落尚待釐清。

松山警分局指出，空白選票遺失案，已持拘票執行中，目前拘提1名男性長者到案，但是否選票短少、有無找回遺失選票等，尚待調查釐清。

松山分局指出，台北市民有區民活動中心4樓交誼廳，為本市第654號投票所，1月13日下午4時許投票結束開始開票，主任管理員在開票期間，將總統用餘票擱置在開票處旁，當日下午5點20分許，發現2百多張用於選票遺失，現場翻找未發現，直到晚上7時許，在5樓的圖書室角落側，尋獲該餘票的包裝袋，清點後，依據選委會提供的數據計算，仍缺少2張。

昨日專案小組在5樓圖書室角落側，尋獲餘票包裝袋，清點後缺少2張。記者蕭雅娟／翻攝
昨日專案小組在5樓圖書室角落側，尋獲餘票包裝袋，清點後缺少2張。記者蕭雅娟／翻攝

選委會 投票 警察

延伸閱讀

觀察站／賴清德成為「雙少數總統」 執政將如履薄冰

蔡易餘三連任呼聲高 地方盛傳「她」會回來拚嘉義縣長

逾200張空白總統票驚遭竊 北市選委會：用餘票中午找回

總統立委選舉落幕 北市環保局：拆千件旗幟布條

相關新聞

空白選票不翼而飛！北市總統用餘2百多張選票遺失 警拘提1男長者到案

昨日大選結束，台北市松山區民有里民活動中心654投開票所，竟傳出約2百多張總統用餘的空白選票，不翼而飛，昨晚在同棟5樓的...

逾200張空白總統票驚遭竊 北市選委會：用餘票中午找回

2024大選昨天落幕，但台北市松山區第654號投票所在開票期間發生200餘張空白總統用餘票疑遭竊，警方獲報後找回多數選票...

罵台中警察是「狗」還出腳踢...法官見一事重判

台中市蘇姓男子去年間在國軍台中總醫院前喝醉鬧事，三名警員到場查處，蘇對著一名巡佐，指著另名警員辱罵「他是狗」，甚至還出腳...

男超商吃霸王餐 持鐵棍扁店員造成一眼視力剩0.1遭判刑

林姓男子去年8月到新竹市一間超商購買啤酒、香菸，並向鄒姓店員表示阿姨十分鐘後會來付款，隨後又取走遭商量面打開準備食用，遭...

桃園總統立委投票5件違規 2撕選票3拍票留念

今天是第16任總統副總統及第11屆立法委員投票日，截至下午4點投票結束為止，桃園市警察局統計，全桃各地選舉違規案件共有5...

影／蘆洲男夾票離開原因曝光！ 他辯「蓋錯了」警依法函辦

賴姓男子今天上午從新北蘆洲德仁市民活動中心第0447投開票所，夾帶三張選票離開。下午警方循線在賴男住處逮人，他辯稱「蓋錯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。