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空白選票不翼而飛！北市總統用餘2百多張選票遺失 警拘提1男長者到案
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
昨日大選結束，台北市松山區民有里民活動中心654投開票所，竟傳出約2百多張總統用餘的空白選票，不翼而飛，昨晚在同棟5樓的圖書室找到選票，但依選委會提供的數字還短少2張。松山警分局今下午掌握涉案對象，持拘票搜索中，目前已拘提1名男性長者到案，選票下落尚待釐清。
松山警分局指出，空白選票遺失案，已持拘票執行中，目前拘提1名男性長者到案，但是否選票短少、有無找回遺失選票等，尚待調查釐清。
松山分局指出，台北市民有區民活動中心4樓交誼廳，為本市第654號投票所，1月13日下午4時許投票結束開始開票，主任管理員在開票期間，將總統用餘票擱置在開票處旁，當日下午5點20分許，發現2百多張用於選票遺失，現場翻找未發現，直到晚上7時許，在5樓的圖書室角落側，尋獲該餘票的包裝袋，清點後，依據選委會提供的數據計算，仍缺少2張。
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