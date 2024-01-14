男超商吃霸王餐 持鐵棍扁店員造成一眼視力剩0.1遭判刑
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林姓男子去年8月到新竹市一間超商購買啤酒、香菸，並向鄒姓店員表示阿姨十分鐘後會來付款，隨後又取走遭商量面打開準備食用，遭鄒拒絕並報警，不料林竟抓狂，陸續用安全帽、鐵棍痛毆鄒，不斷攻擊對方臉部、眼睛，事後鄒的右眼不但被醫生診斷出外傷性白內障，視力也僅剩0.1；新竹地院審理終結，法官痛批林手段殘暴，依詐欺取財、傷害致重傷罪各判3月、 5年10月。
判決書指出，林有多次詐欺、毀損前科，去年到市區一間超商向店員表示要購買香菸啤酒，並稱阿姨十分鐘後會來付錢，讓鄒信以為真先將商品交給林，之後，林又拿取超商內涼麵走到座位區開啟，鄒見狀連忙制止，林見狀發怒，鄒則向警方報案。
不料，林男抓狂竟持超商門口的安全帽朝鄒頭部毆擊，之後又趁鄒替另名客人結帳時，持超商對面地上的鐵棍衝向櫃檯朝鄒的臉部、眼睛毆打，不但把鄒打傷，眼鏡也損壞。事後，鄒至醫院回診，經診斷其右側眼前房出血、右側眼外傷性白內障、右側眼瞼及眼周區域撕裂傷，經持續至眼科治療，至今右眼最佳矯正視力仍僅有0.1，已達嚴重減損右眼一目視重傷害。
法官認，林男與鄒男素不相識，正值中壯之年，身心無礙，竟不用正當方式獲取財物，對民眾財產及社會交易安全產生危害，且詐取財物後遭鄒制止，不知反省自身行為惱怒，竟毀棄損壞涼麵，還持安全帽、質地堅硬鐵棍傷害鄒的頭、臉部及眼睛部位，對方眼鏡也因而毀損，林未能控制情緒，竟以暴力相待，手段殘暴，造成鄒右眼最佳矯正視力仍僅0.1，嚴重減損一目視能，且至今都未與對方和解，審酌依詐欺取財罪判刑3月，易科罰金9萬元，另以傷害致重傷罪判刑5年10月。
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