男超商吃霸王餐 持鐵棍扁店員造成一眼視力剩0.1遭判刑

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

林姓男子去年8月到新竹市一間超商購買啤酒、香菸，並向鄒姓店員表示阿姨十分鐘後會來付款，隨後又取走遭商量面打開準備食用，遭鄒拒絕並報警，不料林竟抓狂，陸續用安全帽、鐵棍痛毆鄒，不斷攻擊對方臉部、眼睛，事後鄒的右眼不但被醫生診斷出外傷性白內障，視力也僅剩0.1；新竹地院審理終結，法官痛批林手段殘暴，依詐欺取財、傷害致重傷罪各判3月、 5年10月。

判決書指出，林有多次詐欺、毀損前科，去年到市區一間超商向店員表示要購買香菸啤酒，並稱阿姨十分鐘後會來付錢，讓鄒信以為真先將商品交給林，之後，林又拿取超商內涼麵走到座位區開啟，鄒見狀連忙制止，林見狀發怒，鄒則向警方報案。

不料，林男抓狂竟持超商門口的安全帽朝鄒頭部毆擊，之後又趁鄒替另名客人結帳時，持超商對面地上的鐵棍衝向櫃檯朝鄒的臉部、眼睛毆打，不但把鄒打傷，眼鏡也損壞。事後，鄒至醫院回診，經診斷其右側眼前房出血、右側眼外傷性白內障、右側眼瞼及眼周區域撕裂傷，經持續至眼科治療，至今右眼最佳矯正視力仍僅有0.1，已達嚴重減損右眼一目視重傷害。