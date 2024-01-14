北市逾200張空白選票遭竊 警助尋回仍少2張

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024總統和立委選舉13日落幕，但台北市松山區第654號投票所在開票期間發生200餘張空白總統用餘票遭竊，警方獲報後找回多數選票，清點後仍少2張，已成立專案小組追查。

據了解，位於松山區民有區民活動中心的台北市第654號投票所（民有所）於13日下午4時結束投票並開票，期間主任管理員將空白的總統用餘票擱置在開票處旁，直到下午5時20分許才驚覺200多張總統用餘票遺失。

工作人員現場查找都沒發現遺失用餘票，經報請轄區警方協助後，當晚7時許於活動中心建物5樓圖書室角落找到用餘票的包裝袋，經清點後仍缺少2張選票。

警方已成立專案小組偵處中，除訪談相關選務人員外，也調閱周遭監視器和採集尋回選票上的指紋等跡證，以進一步釐清案情和鎖定竊賊身分。