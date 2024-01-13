桃園總統立委投票5件違規 2撕選票3拍票留念

‧總統立委開票鎖定選舉專區！賴清德衝破400萬票 藍北市立委拿4席、綠台南6席全拿

今天是第16任總統副總統及第11屆立法委員投票日，截至下午4點投票結束為止，桃園市警察局統計，全桃各地選舉違規案件共有5件，其中拍攝選票與攜帶手機或攝影器材有3件3人，撕毀選票則有2件2人，分別發生於平鎮、新屋與龜山等3個行政區域，後續將由桃園市選舉委員會根據現場蒐證事項開會討論，才會確認是否開罰。

根據桃市警局統計10個警分局總計通報共5件選舉違規案，包括攜帶手機拍攝選票留作紀念，分別發生在平鎮區復旦國小982投開票所，1名老婦在圈票處拍選票要給兒子看遭制止；龜山區龜山幼兒園118號投開票所，選務人員發現2名走出投開票所的民眾涉嫌拿手機拍選票，追出清查手機照片發現。

警方表示，至於撕毀選票則分別發生在平鎮區自強街968投開票所，1名老婦因總統選票遭油墨弄髒，在圈票處將選票撕毀；新屋區366投開票所1名新住民婦人認為立委選票的章蓋得不清楚，徒手撕毀想換張新的。