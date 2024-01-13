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桃園總統立委投票5件違規 2撕選票3拍票留念

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

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今天是第16任總統副總統及第11屆立法委員投票日，截至下午4點投票結束為止，桃園市警察局統計，全桃各地選舉違規案件共有5件，其中拍攝選票與攜帶手機或攝影器材有3件3人，撕毀選票則有2件2人，分別發生於平鎮、新屋與龜山等3個行政區域，後續將由桃園市選舉委員會根據現場蒐證事項開會討論，才會確認是否開罰。

根據桃市警局統計10個警分局總計通報共5件選舉違規案，包括攜帶手機拍攝選票留作紀念，分別發生在平鎮區復旦國小982投開票所，1名老婦在圈票處拍選票要給兒子看遭制止；龜山區龜山幼兒園118號投開票所，選務人員發現2名走出投開票所的民眾涉嫌拿手機拍選票，追出清查手機照片發現。

警方表示，至於撕毀選票則分別發生在平鎮區自強街968投開票所，1名老婦因總統選票遭油墨弄髒，在圈票處將選票撕毀；新屋區366投開票所1名新住民婦人認為立委選票的章蓋得不清楚，徒手撕毀想換張新的。

桃園市選舉委員會副總幹事邱瑞朝受訪時說明，這5件違規事件的相關蒐集事證後，將會提報監察小組委員會，再送選舉委員會召開會議討論，才會確認是否開罰。

桃園市警局統計，全桃各地選舉違規案件共有5件，分別是撕毀選票2件2人、使用手機拍攝選票3件3人，其中龜山區龜山幼兒園118號投開票所就有2人遭選務人員發現拍攝選票的事件。記者陳恩惠／翻攝
桃園市警局統計，全桃各地選舉違規案件共有5件，分別是撕毀選票2件2人、使用手機拍攝選票3件3人，其中龜山區龜山幼兒園118號投開票所就有2人遭選務人員發現拍攝選票的事件。記者陳恩惠／翻攝

桃園市選舉 老婦 投票

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