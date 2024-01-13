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總統選舉即時開票／賴清德290萬票暫居第一 近50萬票差距領先侯柯

即時開票／政治版圖模型選舉結果最終預測 柯盈配24.7%、賴蕭配40.4%、侯康配34.9%

區域立委選舉開票／顏寬恒、陳俊宇、陳亭妃 自行宣布當選

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立委選戰廝殺 選舉若有爭議 二審終結不得提再審

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》

區域立法委員選舉，由單一選區相對多數決制選出，各候選人搶出頭，得票數最高與次高的候選人得票數差距，或原住民立法委員選舉結果得票數第三高與第四高的候選人得票數差距，在有效票數千分之三以內時，次高票或得票數第四高的候選人可在投票日後7日內，向地方法院聲請查封全部或一部分的選票、重新計票。而選舉訴訟二審終結，不得提再審之訴，受理的法院6個月內須審結。

依公職人員選舉罷免法規定，選舉委員會辦理選舉若足以影響選舉結果，檢察官、候選人得以選委會為被告，向管轄法院提選舉無效之訴。選委會辦理全國不分區和僑居國外國民立法委員選舉違法，且足以影響選舉結果，申請登記的政黨也可提選舉無效之訴。

如果當選人的當選票數不實、且影響選舉結果，或對於候選人、有投票權人或選務人員，以強暴、脅迫或其他方法妨害他人競選、自由行使投票權或執行職務，選委會、檢察官或同一選舉區的候選人可以當選人為被告，提「當選無效」之訴。不分區立委部分，若因政黨票數不實，同樣也可提告。

公職人員選舉罷免法中區分為中央公職人員和地方公職人員，前者為立法委員，也就是今天登場的選舉，而後者則指包含直轄市長至村（里）長等各級公職。不論是選舉無效或當選無效之訴，要翻盤都有「足以（認）影響選舉結果」的條件，以2018年台北市長選舉為例，國民黨市長候選人丁守中提選舉無效之訴，但他和柯文哲的票數差距為3567票，爭議票充其量為58票，就算爭議票全數算給丁，也不會影響選舉結果，丁最後敗訴。

立委選戰緊繃， 藍營不分區立委提名人「龍介仙」謝龍介（右）大戰綠營不分區立委提名人王義川「王義川大兵」（左）。記者魯永明／翻攝
立委選戰緊繃， 藍營不分區立委提名人「龍介仙」謝龍介（右）大戰綠營不分區立委提名人王義川「王義川大兵」（左）。記者魯永明／翻攝

選委會 投票 2024立委選舉 2024選舉

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