立委選戰廝殺 選舉若有爭議 二審終結不得提再審

‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》

區域立法委員選舉，由單一選區相對多數決制選出，各候選人搶出頭，得票數最高與次高的候選人得票數差距，或原住民立法委員選舉結果得票數第三高與第四高的候選人得票數差距，在有效票數千分之三以內時，次高票或得票數第四高的候選人可在投票日後7日內，向地方法院聲請查封全部或一部分的選票、重新計票。而選舉訴訟二審終結，不得提再審之訴，受理的法院6個月內須審結。

依公職人員選舉罷免法規定，選舉委員會辦理選舉若足以影響選舉結果，檢察官、候選人得以選委會為被告，向管轄法院提選舉無效之訴。選委會辦理全國不分區和僑居國外國民立法委員選舉違法，且足以影響選舉結果，申請登記的政黨也可提選舉無效之訴。

如果當選人的當選票數不實、且影響選舉結果，或對於候選人、有投票權人或選務人員，以強暴、脅迫或其他方法妨害他人競選、自由行使投票權或執行職務，選委會、檢察官或同一選舉區的候選人可以當選人為被告，提「當選無效」之訴。不分區立委部分，若因政黨票數不實，同樣也可提告。