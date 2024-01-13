截至投票結束 全國選務發生146件違序違法案件
‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》
今天是總統副總統及立法委員選舉，警政署統計，截至下午4點，全台共發生干擾投票3件；撕毀、攜出選票、亮票等18件；拍攝選票與攜帶手機或攝影器材49件、從事競、助選活動13件；其他例如在投票所外30公尺內，亮出、張貼候選人旗幟等不法案件9件；另有相關違序及輕微事故共54件。
警政署說，今天整體選務工作順利進行，沒有重大事故，儘管目前投票結束正在開票，但警政署表示，將持續維安至開票順利結束。
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