截至投票結束 全國選務發生146件違序違法案件

‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》

今天是總統副總統及立法委員選舉，警政署統計，截至下午4點，全台共發生干擾投票3件；撕毀、攜出選票、亮票等18件；拍攝選票與攜帶手機或攝影器材49件、從事競、助選活動13件；其他例如在投票所外30公尺內，亮出、張貼候選人旗幟等不法案件9件；另有相關違序及輕微事故共54件。