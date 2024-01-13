喧擾勸誘干擾投票遭勸阻 屏東男竟出手襲警遭壓制帶回

‧2024選舉開票！賴破100萬票大關、侯柯票數差距拉開，開票數字請鎖定《選舉專區》

今天是投票日，屏東縣截至中午12點已有3起撕毀選票狀況，未料12點半左右再有一名黃姓男子於屏東市建國國小外，不斷喧擾並以手勢勸誘、干擾他人投票，遭民眾報警處理，黃男不顧警方及選務人員勸阻還出手攻擊，造成一名男警臉部擦傷，黃男當場被壓制在地，詢後被依妨害公務罪移送，另違反選罷法部分一併函送選委會。

據了解，64歲黃姓男子常有脫序行為，屢屢造成當地鄉親困擾，他今天中午12點45分到屏東市建國國小投票所外，大聲喧擾並以手勢勸誘、干擾他人投票，經員警及選務人員前往制止仍不遵從，持續勸誘干擾現場民眾投票。