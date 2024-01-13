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喧擾勸誘干擾投票遭勸阻 屏東男竟出手襲警遭壓制帶回
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今天是投票日，屏東縣截至中午12點已有3起撕毀選票狀況，未料12點半左右再有一名黃姓男子於屏東市建國國小外，不斷喧擾並以手勢勸誘、干擾他人投票，遭民眾報警處理，黃男不顧警方及選務人員勸阻還出手攻擊，造成一名男警臉部擦傷，黃男當場被壓制在地，詢後被依妨害公務罪移送，另違反選罷法部分一併函送選委會。
據了解，64歲黃姓男子常有脫序行為，屢屢造成當地鄉親困擾，他今天中午12點45分到屏東市建國國小投票所外，大聲喧擾並以手勢勸誘、干擾他人投票，經員警及選務人員前往制止仍不遵從，持續勸誘干擾現場民眾投票。
警方表示，到場協助處理的警員依公職人員選舉罷免法及社會秩序維護法等規定處置，1名男警將黃男帶回派出所調查過程中，遭黃出手攻擊，2人扭抱雙雙倒地，造成該名男警右臉頰擦挫傷，現場依刑法妨害公務罪逮捕黃男，訊後移送屏東地檢署偵辦。另違反公職人員選舉罷免法部分，一併函請選委會裁罰。
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