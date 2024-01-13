網傳台南投開票所有連環砍人案？ 市刑大：錯假訊息

‧2024選舉開票！賴破100萬票大關、侯柯票數差距拉開，開票數字請鎖定《選舉專區》

針對今天某電子報媒體報導「台南投票日突發連環砍人!目擊男嚇：現場血流如注兇嫌逃逸」案，台南市刑警大隊說，警方追查圖片來源，透過大陸百度搜尋引擎發現圖片來源是大陸地區2016年9月新聞「金山一網吧衝進持刀男濫砍顧客」，確認該報導為錯假訊息，已通知相關媒體切勿再引用報導。

台南市刑警大隊說，經查台南市至目前為止各投票現場秩序良好，均有警力隨時維護投票民眾安全，未發生任何網路謠傳暴力砍人事件。

台南市刑大表示，警方調查該訊息來源，是網友於上午9時19分於Telegram通訊軟體群組「420反詐騙討論區中」上傳一段文字及照片描述投票時，突遭不明人士攻擊，隨後即由網路電子媒體引用報導。