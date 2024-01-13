快訊

2024總統選舉即時開票！賴清德衝破62萬票 侯柯4萬票差距緊咬

即時開票／好天氣能衝高投票率？台北市投票率約7成 低於2020年大選

台灣大選投票日！紐航班機驚見「繁中3字」 網嗨爆：全世界都知道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誤蓋私章當場撕毀政黨票 高雄55歲男子遭警方帶回調查

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導

‧2024選舉開票！賴破100萬票大關、侯柯票數差距拉開，開票數字請鎖定《選舉專區》

第16任總統副總統選舉及第11屆立委選舉今天舉行投開票，卻在下午1點左右，位於高雄市杉林區月眉社區活動中心第0045號投開票所，發生選舉人陳姓男子（55歲）撕毀政黨選票事件。

旗山警方表示，陳姓男子今天下午13時許前往杉林區月美里第45投開票所領票後前往圈票處圈選投票，因陳男是參與投票時，在領票後進入投票區後，疑因不懂投票規則，誤將自身私章蓋在政黨選票上，而當場將政黨選票撕毀，選監人員發現立即制止，警方隨即將該男子帶回製作筆錄後，依違反選罷法規定，函送高雄市選委會裁處。

依據總統副總統選舉罷免法第110條第10項規定，將選舉票或罷免票以外之物投入票匭，或故意撕毀領得之選舉票或罷免票者，處新臺幣五千元以上五萬元以下罰鍰。

陳男因誤蓋私章將政黨票撕毀。記者蔡世偉／翻攝
陳男因誤蓋私章將政黨票撕毀。記者蔡世偉／翻攝
陳男撕毀政黨票遭警方帶回派出所調查。記者蔡世偉／翻攝
陳男撕毀政黨票遭警方帶回派出所調查。記者蔡世偉／翻攝

位於高雄市杉林區月眉社區活動中心的投開票所，今天發生有人因蓋錯政黨票撕毀選票。記者蔡世偉／攝影
位於高雄市杉林區月眉社區活動中心的投開票所，今天發生有人因蓋錯政黨票撕毀選票。記者蔡世偉／攝影

立委選舉 高雄市 政黨票

延伸閱讀

全國多地原住民選票漏給 新北選委會：可隨時現場反映

花蓮3件選務違規 8旬翁非有意手抖撕破政黨票

發錯選票？台南歸仁1張區域立委選票誤發政黨票 選委會緊急釐清中

高雄岡山兒童交通公園 成為孩子學交通規則的現成教室

相關新聞

投票截至中午 全台選務發生68件違序違法案件

今天是投票日，根據警政署統計，截至中午12時，全台共發生發生撕毀、攜出選票、亮票等9件、拍攝選票與攜帶手機或攝影器材23...

影／鍾小平投票所旁掛選舉布條恐違法 北巿選委會急拆除

2023總統、立委投開票日登場，依「選罷法」規定，今0時起禁止從事競選活動，不得在投票所周遭30公尺設置標語、旗幟、布條...

誇張！蘆洲男夾帶三張選票離開…人不見警急找查辦

新北市蘆洲區德仁市民活動中心第0447投開票所，今天上午一男子領完三張選票進入圈票處，不久走出沒有將票投入票匭而是直接離開...

影／自帶「槍斃死刑犯」印章 新北男大方秀政黨選票被逮

新北市陳姓男子今天前往中和區錦和高中投開票所投票，竟自帶「槍斃死刑犯」字樣印章，直接蓋在政黨選票上，帶出投開票所後，還當...

高雄婦投完總統票「暗槓」另兩張選票 理由曝光警傻眼

大選投票倒數計時，高雄邱姓婦人今天下午在鼎金國中投開票所投票，投完票卻只將總統選票投入票匭，選務人員發現邱未將另兩張選票...

投票結束！吳欣盈比讚、首投族拍選票 台北市共發生10件選舉違規案

第16任總統副總統及第11屆立法委員投開票所上午投票，台北市共1764個投開票，投票結束共發生10件違規案件；包括撕毀選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。