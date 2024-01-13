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誤蓋私章當場撕毀政黨票 高雄55歲男子遭警方帶回調查
‧2024選舉開票！賴破100萬票大關、侯柯票數差距拉開，開票數字請鎖定《選舉專區》
第16任總統副總統選舉及第11屆立委選舉今天舉行投開票，卻在下午1點左右，位於高雄市杉林區月眉社區活動中心第0045號投開票所，發生選舉人陳姓男子（55歲）撕毀政黨選票事件。
旗山警方表示，陳姓男子今天下午13時許前往杉林區月美里第45投開票所領票後前往圈票處圈選投票，因陳男是參與投票時，在領票後進入投票區後，疑因不懂投票規則，誤將自身私章蓋在政黨選票上，而當場將政黨選票撕毀，選監人員發現立即制止，警方隨即將該男子帶回製作筆錄後，依違反選罷法規定，函送高雄市選委會裁處。
依據總統副總統選舉罷免法第110條第10項規定，將選舉票或罷免票以外之物投入票匭，或故意撕毀領得之選舉票或罷免票者，處新臺幣五千元以上五萬元以下罰鍰。
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