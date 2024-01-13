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蓋錯選票等於廢票？27歲男當場撕毀3選票 恐觸法被員警帶回派出所
新北市陳姓男子今天前往投開票所投票時，不慎蓋錯章，經詢問選務工作人員得知已成廢票，竟乾乾脆當場撕毀3張選票，依違反公職人員選罷法第110條帶至派出所，將依法開罰處5000元以上、5萬元以下罰鍰。
今天下午1時40分，陳姓男子（27歲）到板橋區海山高中仁愛樓第1376號投開票所投票，因不小心將個人私人印章蓋在總統及立委選票上，經現場詢問選監委員，得知已變成廢票，竟直接動手將領到的總統、立委、政黨3張選票直接撕毀，選監人員看到想出手阻止卻也來不及，三張選票全部被一分為二，都變成上下兩截。
陳男被依違反公職人員選罷法第110條由員警將他帶至海山派出所，由選監委員製作詢問筆錄，依法可開罰處5000元以上、5萬元以下罰鍰。
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