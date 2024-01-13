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帶手機投票慘了！新竹縣一早就傳出4件 選務人員處理中

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導

2024總統大選登場，新竹縣今天早上傳出4起違規案件，都與攜帶手機入內相關，目前正在處理中。新竹縣選委會再次提醒民眾，如攜帶未關閉電源的手機進入投票所，將會處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，請民眾注意手機必須關機才能帶入投票所，避免受罰。

新竹縣選委會指出，今天上午光明國小第61投開票所，有婦人投票時，放在包包裡的手機鈴響，以及博愛國小076投開票所發生民眾投票時手機鈴聲響，芎林391投票所也有鈴響，投票的民眾還在現場接聽電話，遭選務人員制止。中午左右在新豐鄉松林國小第372投開票所，有民眾在投開票所內使用手機，新竹縣選委會獲報後，目前正派員到現場了解中。

中央選舉委員會委員陳恩民、新竹縣選舉委員會主任委員陳季媛，今天上午在縣選委會總幹事謝明輝、副總幹事黎美玲、第一組組長張彩玟與監察小組召集人曾能煜等人陪同下，到竹北市仁愛國中投開票所巡視，了解投票狀況，聽到有民眾反映動線指示不夠明確，陳季媛也立即指示選委會改善標示。

陳季媛表示，到目前為止都很順利，民眾投票很踴躍，也特別提醒民眾遵守選罷法相關規定，尤其不要帶手機進場，也希望選務人員對於選票發放小心謹慎，像是部分鄉鎮有發生零星違規情形，再次提醒民眾遵守相關規定。

中央選舉委員會委員陳恩民、新竹縣選舉委員會主任委員陳季媛等選務人員，上午到竹北市仁愛國中投開票所巡視。圖／縣府提供
中央選舉委員會委員陳恩民、新竹縣選舉委員會主任委員陳季媛等選務人員，上午到竹北市仁愛國中投開票所巡視。圖／縣府提供
2024總統大選登場，新竹縣今天早上傳出4起違規案件，都與攜帶手機入內相關，圖為投票示意圖。記者郭政芬／攝影
2024總統大選登場，新竹縣今天早上傳出4起違規案件，都與攜帶手機入內相關，圖為投票示意圖。記者郭政芬／攝影

投票 新竹縣選舉 選委會

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