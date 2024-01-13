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台中人夫違反保護令 妻子見警上門加碼爆料有槍鬧大

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市邱姓男子素行不良，4年前才服刑期滿出獄，前年間邱因違反保護令案件，警方上門查緝，邱妻主動向警方交付丈夫以信封藏裝的一組改造手槍、子彈，邱因此被依槍砲等罪送辦，一審判邱5年3月徒刑、併科6萬元，邱認量刑過重，辯稱有供出槍砲來源，上訴台中高分院，二審認為，邱供出槍支來源未協助檢警查獲正犯，不符合減刑條件，駁回上訴。

判決指出，台中市邱姓男子有詐欺、妨害自由、毒品等奇科，2020年底才服刑期滿出監，前年8月間，邱男因有違反家暴保護令案件，警方上門查緝，邱妻主動從客廳電視機後方，將邱以藍色紙袋藏放的一把改造手槍、3發子彈交出，邱起初否認犯行，辯稱不知槍支是何人所有，後來才坦認是其持有，但將槍彈來源推給一名綽號「忠哥」之人。

一審時，邱被依槍砲罪，判刑5年3月，併科罰金6萬元，邱不服提出上訴，邱抗辯，他在此案有供出「忠哥」，但不清楚該人的年籍、姓名與住址，他有用手機打給該人，但該人都沒有接聽，但已供述槍支的來源及去向，符合減刑規定，希望二審仍從輕發落。

台中高分院審酌，雖然邱有交代槍支來源是「忠哥」，但在案件審理時，都供稱找不到、聯絡不上該人，可見邱沒有供述全部槍砲、彈藥的來源，讓警方因此查獲此案槍彈來源的真正正犯，自與槍砲彈藥刀械管制條例第18條第4項前段的規定不合，不符合減刑條件，駁回邱上訴，維持一審原判，仍可上訴。　

台中市邱姓男子涉違反保護令，邱妻在警方上門時供出邱藏放的槍支，台中高分院判邱5年3月徒刑。圖／本報資料照
台中市邱姓男子涉違反保護令，邱妻在警方上門時供出邱藏放的槍支，台中高分院判邱5年3月徒刑。圖／本報資料照

保護令 台中市

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