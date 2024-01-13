快訊

笑死！搭機搭船趕投票不稀奇 他竟然騎馬去投票原因曝

投票亂象多！截至中午全台選務發生68件違序違法案件

誇張！蘆洲男夾帶三張選票離開…人不見警急找查辦

任嘉市府辦藝文活動浮編經費東挪西移 台南文化局科長被判3年2月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南文化局陳姓科長被控任職嘉市府期間，兩度辦理活動浮編經費，與配合廠商詐領26萬元，事後又被追加起訴，涉詐領活動經費逾200萬元。陳坦承犯行，自動繳回全部犯罪所得，二審認陳等人取得款項目的是為促進藝文活動，難以中飽私囊視之，判他應執行3年2月，扣案161萬多元沒收。

檢調調查，陳自2016年4月起迄2018年5月止，任職嘉義市府文化局科長，負責綜理該科表演音樂、戲劇、舞蹈等社教活動及表演藝術團體立案、輔導等業務。黃姓男子及林姓女子為7家廠商實際負責人、經辦會計人員。

陳因覺藝文經費申請流程不便及核准經費不足達到自己預設藝文宣傳效果，多次未經該局核可而自行商請黃及林女及其他廠商或個人提供藝文活動勞務支出，及未經該局核准自行聘雇2名助理。

2017年4月間，嘉市府辦理「2017嘉義藝術節」活動 ，並將明華園戲劇團向文化局申請於2017年5月27日下午，在文化局音樂廳上演「王子復仇記之龍抬頭」戲碼，全台首站巡演。

陳未獲得明華園同意，告知黃、林女欲進行網路直播、日期及金額，並取得3家廠商現場網路直播報價單，轉交約雇人員比價及辦理簽呈，逐級簽請長官批核同意動支8萬元經費，並逕委由資訊社承攬現場網路直播勞務採購案。陳即指示音樂廳約聘技師，以既有錄影(音)設備，全程錄影及製作光碟存檔後核銷。

陳因警覺檢調單位已對此展開調查，向明華園戲劇團經理誆稱，該局將額外補助該表演現場拍攝影片及影片授權費8萬元給該劇團，並要求對方出具授權同意書及收據後匯入劇團帳戶外，陳親自將8萬元現金歸還黃、林女，彌補損失。

另同年7月間，嘉市府主辦「2017夏至藝術節」，並由民視公司得標承攬該媒體宣傳及活動執行。期間，邀請全民大劇團在音樂廳售票演出「當岳母刺字時，媳婦是不贊成的」舞台劇，作為該藝術節開幕首演節目。

陳指示所屬編列總金額18萬元記者會經費概算表，逐級批示同意動支18萬元執行各項採購，未料，他為給付積欠廠商費用、薪資及積累個人資金以利後續使用，指定由林女承攬文宣設計印刷費、記者會等，再以不實估價單及免用統一發票收據等核銷，經費匯入各廠商指定帳戶後，即由林女提領，並與陳共同支配使用。

檢調又追出他和黃女自2016年11月起至2017年12月止，因辦理11項活動、27筆10萬元以下小額採購，明知9家廠商並未實際承作11項活動小額採購，陳為支付辦理公務活動積欠費用、助理薪資及累積個人資金以利後續公務使用。

台南高分院指出，陳為圖方便，便宜行事，將利用職務機會詐取財物，支付辦理公務活動積欠費用及助理薪資，轉作與公務相關用途的特殊犯罪原因，且依卷內證據，該款項雖非依實際進行勞務取得，但陳等人取得款項目的，是為促進藝文活動，難以單純領取款以飽足私囊情節同視。依其犯罪情狀、情節相衡，仍有情輕法重之憾，而足以引起一般同情，依法減輕其刑。

台南高分院指出，依卷內證據，陳等人取得款項目的，是為促進藝文活動，難以單純領取款以飽足私囊情節同視，仍有情輕法重之憾，依法減輕其刑。圖／本報資料照
台南高分院指出，依卷內證據，陳等人取得款項目的，是為促進藝文活動，難以單純領取款以飽足私囊情節同視，仍有情輕法重之憾，依法減輕其刑。圖／本報資料照

文化局 薪資 台南

延伸閱讀

Calvin Klein廣告被判低俗遭下架 性感攝影被投訴是否文明退步？

衝刺最後！王婉諭辦親子藝文活動 籲出門投票做選擇

礦男煤女話當年 新北文化局多管齊下留礦業記憶

台灣現代美術史瑰寶鄭瓊娟辭世 享壽93歲　

相關新聞

影／鍾小平投票所旁掛選舉布條恐違法 北巿選委會急拆除

2023總統、立委投開票日登場，依「選罷法」規定，今0時起禁止從事競選活動，不得在投票所周遭30公尺設置標語、旗幟、布條...

萬華女手機拍總統選票、大安有人撕選票 北市截至中午5件違選罷法

今天是總統大選，台北市截至中午為止，共出現5件民眾涉嫌違反選罷法案件。

影／高雄婦帶3歲女兒投票 小孩把政黨票撕了雙雙被警帶回

今大選投票日，高雄市鳳山區鳳崗里活動中心投開票所傳出撕毀選票意外，一名李姓婦人上午8時49分許，帶著未滿6歲的女兒投票，...

2024總統立委大選登場 台南安南傳首起違規案件

2024總統大選登場，台南今早傳出第一起違規案件，安南區一名年約80歲的男子前往投開票所投票時，因攜帶手機入內，遭工作人...

今大選首例！「拍個照打卡」 新北44歲男圈票處用手機送法辦

今天是第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉投票日，新北市樹林區一名邱姓男子，早上在三多國小一處投開票所圈選完選票，...

誇張！蘆洲男夾帶三張選票離開…人不見警急找查辦

新北市蘆洲區得仁里活動中心第0447投開票所，今天上午一男子領完三張選票進入圈票處，不久走出沒將票投入票匭，而是直接離開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。