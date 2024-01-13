高雄前鎮高中2件違反選罷法 男拍照留證、老婦撕選票

高雄市前鎮高中投開票所，今天連傳2件違規投票行為，1名男子將手機帶進投票所，私自拍攝他蓋印的選票，另有1名八旬老婦撕毀選票，全都涉嫌違反選罷法經警方查辦。

據了解，今天上午8時15分，1名才姓男子（38歲）到前鎮高中第1825號投票所，私將手機藏口袋帶進投票所，圈選選票後，他涉嫌拿出手機拍照主任管理員洪碩靖發現他行為怪異，上前才發現他正拿手機拍選票，立即制止，通知警方查辦。

據悉，才姓男子以手機涉嫌拍下總統和政黨選票，稱有人向他拉票，他想留下證據才拍照。警方依違反總統、副總統選罷法及公職人員選罷法，將他移送法辦。

這件事事發後1個多小時，今天上午9時30分，同在前鎮高中內另個投票所，發生撕毀選票事故。

80歲的方姓老婦進第1826號投票所，領取選票後，圈選總統、副總統選票，卻突然將選票損毀，主任管理員張淑冠發現，趕緊制止，並通知警方處理。