疑無滿意的立委候選人！汐止女子撕毀選票 選務人員報警

總統副總統、立法委員和不分區立委（政黨票）今天投票，新北市汐止區王姓女子今早在投票所內，撕毀立委選票。警方獲報到場處理，投票所主任管理員並依選監委員指示，填寫「投票日違反選罷法事件報告書」，依法處置。

據了解，年約40歲王姓女子上午9點20分左右，前往設在汐止國小勵學樓的投票所，領取選票進入後，疑6名立委候選人都未她滿意，撕毀立委選票。

選務人員發現後，通報警方和選監小組處置。選務人員並依公職人員選舉選罷法第110條第8項，製作「投票日違反選罷法事件報告書」，王女在完成筆錄製作後離開現場，後續將依公職人員選舉罷免法裁處。