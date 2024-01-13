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選後多縣市高階警官異動 林右昌證實：25億更新警裝備

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

總統大選今天登場，警界在16日會出現一波退休潮。據了解，警政署將於選後，大規模調整高階警官人事。內政部長林右昌今天證實，1月16日有高階警察退休，人力和人事要進行相關遴選和遞補，這是為了警政工作順暢。

林右昌表示，警察的輪動過去都行之有年，過去每年會在1月和7月會進行人事調動，去年7月沒有人事調整，主要因去年初有一次大規模調動，但今年1月16日有高階警察退休，人力和人事要進行相關遴選和遞補，這是為了警政工作順暢。

林右昌並說，內政部重視警察的福利，包括警勤加給、加班的費用，去年都做了很大的改革，也超過外界的預期，另外，過去警察備勤的空間過去比較狹小，沒有那麼舒適，這幾年政府已花大筆預算和經費整修，過去3年已花十多億，明年還有1.7億要投入改善。

林右昌指出，有關員警的裝備的改善，未來2年將有很大的經費投入，預計投入25億元更新警察相關裝備，工務善其事，必先利其器，才能保障警察人員的安全。

總統大選今天登場，警界在16日會出現一波退休潮。據了解，警政署將於選後，順勢調整高階警官人事，傳言台南市警察局前局長、現任警政委員方仰寧將接任警專校長，另外基隆、雲林、彰化、南投等縣市局長也都將異動。

據指出，高階警官人事異動的名單早有流傳，但因為正值總統大選，為確保選務順利進行，因此警政署規畫選後公布。

警政署日前表示，目前選前不會公布名單，另外名單還在調整，尚未定案。

選後大規模高階警官異動，林右昌證實：25億更新警裝備。記者游明煌／攝影
選後大規模高階警官異動，林右昌證實：25億更新警裝備。記者游明煌／攝影

警察 林右昌

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