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沒喜歡的立委候選人！新北女子不爽...當場撕毀立委選票

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沒喜歡的立委候選人 新北女子不爽當場撕毀立委選票

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

「沒喜歡的立委候選人。」新北市王姓女子今天在汐止區一處投開票所。因不爽沒有滿意的立委候選人，當場撕毀立委選票；另新北市黃姓男子至永和區福和國中投開票所投票時，因接聽手機，為選務人員發現立即制止，二人均違反選罷法裁處。

今天上午8時40分，黃姓男子（69歲）在永和區福和路永利路福和國中115教室投票時，於票匭內接聽行動電話，經選務人員發現當場制止，但仍讓黃民完成投票後逕自離去，並依選務系統通報選務作業中心規定，涉違反總統副總統選罷法第61條第3項規定，後續將依同法第93條之1第1項處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

今天上午9時34分，在汐止區大同路汐止國小第2468投開票所，發生民眾王姓女子（42歲）因不滿意沒有合適的立委候選人可圈選，竟當場直接將立委選票撕毀，經選務人員現場人員完整蒐證後，已由選監委員到場，將依公職人員選舉罷免法第110條第10項裁罰。

總統及立委選舉公報。記者王長鼎／攝影
總統及立委選舉公報。記者王長鼎／攝影
總統及立委選舉公報。記者王長鼎／攝影
總統及立委選舉公報。記者王長鼎／攝影

投票 汐止 選罷法

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