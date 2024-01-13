聽新聞
test
0:00 / 0:00
今投票台中警拂曉上崗...分局這款早餐套組替基層加戰力
今天是投票日，台中市警局在清晨5時許即展開選舉相關勤務作業，第二警分局警友辦事處考量到警察人力負擔，在勤前教育時，即為警員送上知名速食店的雙層豬肉滿福堡，也讓第二警分局的士氣大振，甚至有警員改編該速食店知名旋律，配詞「二分局都是為您」，感謝警友支持。
第二警分局表示，今天是總統、立委投票日，台中市警友會第二辦事處主任何峰源，考慮到投開票所警衛人員，在天未拂曉即頂著寒風便整裝出勤，加上勤務時間冗長，一整天全副武裝嚴陣以待，維持投開票所的投票秩序，著實辛勞，主動加碼，向知名速食店麥當勞訂購早餐套組，用雙層厚實豬肉片為警察同仁加油打氣。
二分局說，因為分局的龐大訂單，轄內的麥當勞分店還趕緊從其他分店，調派十幾名人力，自清晨3點起趕工製作，也意外讓麥當勞的店員，成員協助警方執勤選務工作的一員。
二分局指出，基層在勤教結束後領取勤務早點，發現看到是麥當勞早餐時，喜出望外，還打趣把麥當勞主題曲改編成「何峰源都是為你」、「二分局都是為你」，大讚警友辦事處的支持。
二分局長周俊銘表示，投開票日全體警察同仁投入選舉安維工作，戰戰競競，堅守崗位，呼籲民眾行使公民權利義務的同時，務必理性遵守投票秩序，冷靜面對開票結果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言