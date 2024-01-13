快訊

超商年菜大戰 回饋、折扣連發 消費者可省上千元

投票日好天氣 台南8旬阿伯講手機制止不聽 恐被罰3萬

跆拳道／羅嘉翎喜獲巴黎奧運門票 先安心養傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今投票台中警拂曉上崗...分局這款早餐套組替基層加戰力

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

今天是投票日，台中市警局在清晨5時許即展開選舉相關勤務作業，第二警分局警友辦事處考量到警察人力負擔，在勤前教育時，即為警員送上知名速食店的雙層豬肉滿福堡，也讓第二警分局的士氣大振，甚至有警員改編該速食店知名旋律，配詞「二分局都是為您」，感謝警友支持。

第二警分局表示，今天是總統、立委投票日，台中市警友會第二辦事處主任何峰源，考慮到投開票所警衛人員，在天未拂曉即頂著寒風便整裝出勤，加上勤務時間冗長，一整天全副武裝嚴陣以待，維持投開票所的投票秩序，著實辛勞，主動加碼，向知名速食店麥當勞訂購早餐套組，用雙層厚實豬肉片為警察同仁加油打氣。

二分局說，因為分局的龐大訂單，轄內的麥當勞分店還趕緊從其他分店，調派十幾名人力，自清晨3點起趕工製作，也意外讓麥當勞的店員，成員協助警方執勤選務工作的一員。

二分局指出，基層在勤教結束後領取勤務早點，發現看到是麥當勞早餐時，喜出望外，還打趣把麥當勞主題曲改編成「何峰源都是為你」、「二分局都是為你」，大讚警友辦事處的支持。

二分局長周俊銘表示，投開票日全體警察同仁投入選舉安維工作，戰戰競競，堅守崗位，呼籲民眾行使公民權利義務的同時，務必理性遵守投票秩序，冷靜面對開票結果。

今天是投票日，台中市第二警分局準備麥當勞的早餐，替執勤選務的基層增加體力。圖／第二警分局提供
今天是投票日，台中市第二警分局準備麥當勞的早餐，替執勤選務的基層增加體力。圖／第二警分局提供

投票

延伸閱讀

台商小心！麥當勞開手搖飲店 揭速食巨頭都想要的3商機

竹市投開票所356處 選委會籲明天別助選 違者罰200萬元

明天投票 彰化選舉人數103萬2636人、首投族1萬5327人

2024大選桃園選舉人數大幅成長 投開票所比上屆多百處

相關新聞

2024總統立委大選登場 台南安南傳首起違規案件

2024總統大選登場，台南今早傳出第一起違規案件，安南區一名年約80歲的男子前往投開票所投票時，因攜帶手機入內，遭工作人...

今投票台中警拂曉上崗...分局這款早餐套組替基層加戰力

今天是投票日，台中市警局在清晨5時許即展開選舉相關勤務作業，第二警分局警友辦事處考量到警察人力負擔，在勤前教育時，即為警...

台南某社福基金會前董座偽造放款書詐買地費 二審加重判刑讓他坐牢

台南某社福基金會邱姓前董事長2019年欲購買3筆台北土地，明知董事會未同意借款，竟利用職位交接時握有重要印章，製作放款同...

選情緊繃 最高檢統計：選舉賭盤比上屆激增近一倍

今天是總統及立委二合一選舉投票日，據最高檢察署統計，截至昨天（12日）中午為止，全台受理妨害選舉案共有3533件，被告3...

走私安毒 前議員顏旭懋無期定讞

雲林縣前議員顏旭懋三年前透過漁船走私六二三公斤、市值達數億元的安非他命入境，共犯因逃逸來不及關後車廂門，毒品掉落地面讓案...

逼孕妻全裸誦經再虐死 改判23年

李姓男子與妻子不睦而分居桃園、雲林，四年前他質疑妻子外遇，盛怒下要懷有身孕的妻子脫光衣物，逼誦經兩小時，並拿手機錄影、毆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。