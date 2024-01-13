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惡鄰嫌吵砍死夫妻 遭求處死刑

聯合報／ 記者古和純／高雄報導

高雄市苓雅區武廟路的大樓發生凶殺案，一對夫妻遭歹徒殺害，慘死家中。記者林保光／攝影
高雄市苓雅區武廟路的大樓發生凶殺案，一對夫妻遭歹徒殺害，慘死家中。記者林保光／攝影
男子吳龍滿去年九月因嫌樓上羅姓鄰居家太吵，竟當著兩個小孩的面拿水果刀捅刺羅姓夫妻。高雄地檢署昨依殺人罪起訴吳，並以吳犯的是公民與政治權利國際公約所定情節最重大之罪，他泯滅人性、心性狡詐、無教化可能及必要性，且迄今行使緘默權，未向家屬致歉，建請法院量處死刑

去年九月十五日清晨七點多，吳龍滿闖入羅家，羅妻正在客廳為兩個準備上學的小孩張羅，他一言不發，拿著刀猛砍羅妻胸、腹五處，她當場慘死刀下。

當時羅姓屋主還在主臥室熟睡，不知妻子遇害，檢方認為羅對吳不具威脅，他大可直接離開，卻像是殺紅了眼，朝全身赤裸且無防衛力的羅猛刺胸、肩八刀，羅因心包填塞、左右側血胸而死亡。檢方認吳手段凶殘，蓄意殺人。

吳龍滿犯案不到三小時便在屏東落網，起初他口頭坦承犯行，但再經警詢、檢察官偵訊，選擇「行使緘默權」；因吳逃亡時三度變裝並滅證掩人耳目，檢方認為他狡詐、犯後態度不佳。

雄檢指出，羅家兩名小孩不到八歲，親眼目睹雙親遇劫，身心嚴重受創，目前照顧小孩的阿公阿嬤年逾花甲，卻得承受失去獨子、兒媳之痛，吳奪去的不僅是鄰居夫妻的生命，更奪走數個家庭對幸福的美好盼望。

吳龍滿迄今都保持緘默，且未向死者家屬致歉，檢方認為他沒悔悟，考量若判處無期徒刑，吳未來假釋出監恐已九十餘歲，無復歸社會更生可能。雄檢盤點刑法第五十七條科刑標準，指吳罪無可逭，不永久與世隔絕，不足以實現正義，因此求處死刑。

孫哭喊媽媽 死者雙親心痛

記者劉星君／屏東報導

羅姓夫妻遭樓下鄰居吳龍滿刺殺身亡，且兩名稚子目睹慘劇，兩名小孩現由阿公阿嬤照顧。羅父說，昨收到檢察官起訴書，一大早被生病的長孫哭喊「媽媽」喚醒的他，更是百感交集，祈求藉由公權力能確保不要再有下一個受害人出現，「惡人有惡報」不是應該的嗎？

羅母昨難過地說，看到起訴書字句「所有畫面在腦海中循環一趟又一趟，感受兒子及媳婦身上的痛」，她心痛到無法忍受。

「我沒有辦法再欺騙自己說沒有這回事」羅母道。

羅母表示，後面還有漫長的路，希望未來還能有餘力帶著孫子過正常生活，應付後面的訴訟，為兒子媳婦爭取正義，讓凶手為自己所做的付出代價，讓孫子知道在世界上不可以做壞人。

羅母感謝心輔人員初期緊急輔導孫子，孫子已帶回花蓮，但終究年紀還小，畫面衝擊太大，心思也很敏感，從最初抗拒到願意接受老師輔導，過程充滿艱辛，所幸有社會大眾的愛與支持。

死刑

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