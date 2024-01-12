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選前之夜桃檢進駐警局 明天逾百名檢察官留守

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

第16任總統副總統及第11屆立法委員投票將於明日舉行，桃園地檢署自今日起，即由各責任區（主任）檢察官共11名進駐桃園市警局10個警分局、1名主任檢察官進駐桃園市選舉委員會，直到明天選舉工作結束為止；檢察長俞秀端與未進駐警分局的（主任）檢察官、檢察事務官及書記官等逾150名在地檢署待命，因應任何妨害選舉不法情事。

桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍表示，檢方進駐期間，由（主任）檢察官督導警分局選舉查察業務，對於投票日可能突發情況預作準備，遇有妨害選舉行為即刻處置，全程掌握責任區選舉情況，維護選舉秩序的公平及全民投票順利完成。

康惠龍說明，包括檢察長在內，投票日當天地檢署共有檢察官80人、書記官71人、檢察事務官5人及其相關科室支援人力共同值班，除（主任）檢察官有11名進駐各警分局、1名主任檢察官進駐桃園市選舉委員會外，未進駐各警分局及選委會者共計68名將於地檢署待命，隨時因應突發狀況。

桃檢表示，檢察長俞秀端今天已先率同選舉查察執行秘書前往各警分局視察，瞭解各警分局選舉查察狀況、投票所安全維護及選票保管等業務，並與各分局長、偵查隊長討論轄區內選情狀況及可能發生問題，就投票所可能發生干擾投票狀況，律定處置原則及流程，務必使明日投票順利進行避免爭議。

桃檢說，這次選舉攸關我國民主未來走向，也是國民充分展現民主素養的重要時刻，地檢署勢必全力以赴嚴防不法選舉行為，維護民主法治，同時呼籲，民眾如有發現選舉不法情資，請撥打0800-024-099按4或桃園地檢署檢舉賄選專線0937-728-793，大家共同完成民主選舉，見證民主時刻。

為了做好選舉查察賄選工作，桃園地檢署檢察長俞秀端（右2）於選前頻頻前往各警分局督導，除了進駐各警分局、選委會的（主任）檢察官外，包括檢察長在內共有檢察官80人、書記官71人、檢察事務官5人及其相關科室支援人力共同在地檢署留守待命。記者陳恩惠／翻攝
為了做好選舉查察賄選工作，桃園地檢署檢察長俞秀端（右2）於選前頻頻前往各警分局督導，除了進駐各警分局、選委會的（主任）檢察官外，包括檢察長在內共有檢察官80人、書記官71人、檢察事務官5人及其相關科室支援人力共同在地檢署留守待命。記者陳恩惠／翻攝
為了做好選舉查察工作，桃園地檢署主任檢察官廖晟哲日前率同組檢查官前往桃市警龜山分局進行分區座談會。記者陳恩惠／翻攝
為了做好選舉查察工作，桃園地檢署主任檢察官廖晟哲日前率同組檢查官前往桃市警龜山分局進行分區座談會。記者陳恩惠／翻攝

桃園市選舉 投票 檢察官

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