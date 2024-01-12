選前之夜桃檢進駐警局 明天逾百名檢察官留守

第16任總統副總統及第11屆立法委員投票將於明日舉行，桃園地檢署自今日起，即由各責任區（主任）檢察官共11名進駐桃園市警局10個警分局、1名主任檢察官進駐桃園市選舉委員會，直到明天選舉工作結束為止；檢察長俞秀端與未進駐警分局的（主任）檢察官、檢察事務官及書記官等逾150名在地檢署待命，因應任何妨害選舉不法情事。

桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍表示，檢方進駐期間，由（主任）檢察官督導警分局選舉查察業務，對於投票日可能突發情況預作準備，遇有妨害選舉行為即刻處置，全程掌握責任區選舉情況，維護選舉秩序的公平及全民投票順利完成。

康惠龍說明，包括檢察長在內，投票日當天地檢署共有檢察官80人、書記官71人、檢察事務官5人及其相關科室支援人力共同值班，除（主任）檢察官有11名進駐各警分局、1名主任檢察官進駐桃園市選舉委員會外，未進駐各警分局及選委會者共計68名將於地檢署待命，隨時因應突發狀況。

桃檢表示，檢察長俞秀端今天已先率同選舉查察執行秘書前往各警分局視察，瞭解各警分局選舉查察狀況、投票所安全維護及選票保管等業務，並與各分局長、偵查隊長討論轄區內選情狀況及可能發生問題，就投票所可能發生干擾投票狀況，律定處置原則及流程，務必使明日投票順利進行避免爭議。