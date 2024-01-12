黃國昌告發散播郭台銘不實訊息 黃子哲反控誣告

選舉決戰48小時，針對網傳署名鴻海創辦人郭台銘的公開信，呼籲選民集中選票給國民黨「侯康配」。民眾黨不分區立委候選人黃國昌指發布該信的中華日報社，董事為侯友宜競辦發言人黃子哲。國民黨與黃子哲今怒斥，此事全程無參與、更未轉傳，民眾黨造謠抹黑令人遺憾。圖／國民黨提供 中華新聞雲報導鴻海創辦人郭台銘公開信挺侯康配遭郭辦否認，民眾黨不分區立委被提名人黃國昌提告侯辦發言人黃子哲等人涉違反總統副總統選罷法。黃子哲今天控告黃國昌涉誣告等罪。

選戰倒數，中華新聞雲日前報導郭台銘公開信挺侯康配。不過，郭台銘辦公室11日表示，此信非郭辦發出，已交由律師處理。

中華新聞雲在官網發出聲明指出，未經查證即刊登予電子報，事後查證此文並非郭台銘所發出，內容也不實，特此澄清並向郭台銘及讀者致歉。

黃國昌表示，國民黨所控制的中華日報，公然散布經捏造的郭台銘公開信，惡意散播不實訊息已違反總統副總統選舉罷免法第90條犯罪行為，已正式向台北地檢署告發國民黨主席朱立倫、身兼中華日報董事的黃子哲等人。

黃子哲下午在律師陪同下到北檢控告黃國昌涉嫌誣告、誹謗等罪。他指出，聯電的宣明智已公開說明，信件是由宣明智所擬，中華日報也已鄭重澄清，表達是一時不察，這些都在黃國昌召開記者會前就已經出來說明了，他昨天也鄭重說明，侯辦對此事先毫不知情，也毫無關係。

黃子哲表示，他對於黃國昌硬是要提出告訴覺得非常遺憾，也要嚴重譴責，他雖然是中華日報的董事，但報社平時相關的採訪、編務完全沒有參與，黃國昌要指控他，到現在沒有拿出一絲一毫的證據，如果做政治攻防，他尚可接受，但竟然提出法律告訴，他沒有辦法接受。

黃子哲指出，他要與黃國昌直球對決，如果這件事情查證後，他有任何一絲毫的參與、事先知情、操縱這個新聞，他辭去中華日報董事，如果沒有，黃國昌辭去不分區立委。

黃國昌回應表示，國民黨黨營事業中華日報所散布郭台銘的公開信，是冒名偽造已是不爭的事實，所謂呼籲集中選票支持侯康配也是虛假訊息。郭辦今天上午再針對此冒名偽造的公開信大力駁斥，並表示將於選後採取法律行動。

黃國昌指出，國民黨與其花時間提起毫無理由的濫訴，真正應該做的是召開記者會鄭重向郭台銘道歉，別再秀下限。