網傳台灣阿銘寫信支持侯康配？ 侯辦今反告黃國昌涉誣告及誹謗罪

網傳署名鴻海集團創辦人郭台銘的公開信，呼籲選民集中選票給國民黨「侯康配」，民眾黨不分區立委候選人黃國昌昨天向台北地檢署告發中華日報董事長陳樹、身兼報社董事的侯辦發言人黃子哲、國民黨主席朱立倫，涉犯總統副總統選舉罷免法。黃子哲代表侯辦今反告黃國昌涉犯誣告及誹謗罪。黃國昌回應，中華日報散布郭的偽造公開信是事實。

黃子哲說，聯電榮譽董事長宣明智昨已說明，該公開信由他擬寫，並非由侯辦造假，民眾黨及黃國昌指控，他位居背後控制中華日報，將流出信件內容做成新聞，中華日報昨也澄清，因一時不察才運用該信件做新聞，事後也下架該則新聞。

黃子哲強調，侯辦事先對於此事毫不知情，毫無關係，他也未參與此事，但是黃國昌卻對他及國民黨提出告訴涉嫌違反總統副總統選舉罷免法的告訴。

黃子哲表示，他雖然擔任中華日報董事，他僅參與董事會，未曾參與平時的編採會議。他還說，黃國昌未提出證據就提告，他無法接受如此的政治抹黑。

黃子哲今向黃國昌喊話，若事後證實他對此事已事先知情、參與或操縱新聞，他就辭去中華日報董事職務；反之，若無此情，而黃國昌若當選立委，則辭去立委職務。

侯辦委任律師簡榮宗說明，侯辦今提告黃國昌涉犯刑法第169條誣告罪及第310條誹謗罪。簡榮宗說，事件源於「台灣阿銘」的公開信，黃子哲雖然擔任中華日報董事，但基於公司分層負責，黃未參與日常編採業務，中華日報也表示，當時是記者在網路上搜尋到信件內容才轉載。他質疑，黃子哲擔任董事與媒體是否報導之間，兩事之間有什麼必然關聯？

簡榮宗也說，柯辦發言人陳智菡昨在記者會表示，他們早已掌握「阿銘」信件作者身分的相關資訊，由此可知，民眾黨怎麼還會懷疑信件與侯辦、黃子哲有關？他直言，這根本是基於政治攻防所為的推論。

簡榮宗說，宣明智昨晚以人格保證侯辦沒有造假，黃國昌仍未向侯辦道歉。侯辦認為，黃國昌具有誣告罪之虛構事實的犯意，指控黃子哲操控媒體。

黃國昌今回應，中華日報散布郭的偽造公開信是事實，支持侯康配也是虛假訊息，國民黨與其花時間提起毫無理由的濫訴，更應開記者會向郭台銘董事長道歉，別再秀下限。此外，郭辦今天上午駁斥冒名公開信，將於選後採取法律行動。

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