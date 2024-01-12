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女「連喊80次不要」仍慘被硬上 色男判關3年還要賠60萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中胡姓男子趁女友人到他租屋處詢問工作時，出言調戲、毛手毛腳，不顧對方拒絕還抱怨「想滿足一下內心小慾望都不行」，最終強脫女子上衣硬上得逞，法院勘驗錄音驚覺女子遇害連喊「80幾次不要」，刑事一、二審都依強制性交罪判胡3年2月，民事再判胡應給付女子60萬元，全案確定。

檢警調查，胡男2022年3月9日趁女子到他家，先是朝她肢體碰觸但都被拒絕，後竟不顧女子反對抵抗強行撫摸、舔吻並硬上得逞。

台中地院刑事一審時，胡均坦承不諱，與女子控訴大致相符。胡的辯護人主張，胡誤會女子對他有好感一時失慮才犯案，請求依刑法第59條情堪憫恕減刑。

一審查，胡男起初警詢、偵訊時均稱當下氣氛很好，2人在沙發親吻後移到床上發生關係，並稱女子沒拒絕、沒有說不要，認為是兩情相悅，完全否認犯行，直到最後提示女子錄音檔才坦承，可見是因證據明確而不得已。

一審勘驗錄音檔，發現胡說「這樣摸一下也不行，想要滿足一下內心的小慾望也不行」，女子多次表明「不行」、「不要舔」、「噁心」，之後甚至呼喊高達80多次「我不要」、「不要」，「我真的不要」，但胡仍不罷手，毫不尊重他人性自主權。

一審審酌，女子遇害後出現明顯創傷後壓力反應，可見身心嚴重受創，難認胡有何情堪憫恕，不予以減刑，依強制性交罪判他3年2月，胡上訴後經台中高分院二審駁回確定。

女子再提刑事附帶民事損害賠償，主張遭胡男性侵身心受創，請求精神撫慰金60萬元；對此，胡男表示承認刑事認定事實、願意賠償，但認為女子求償金額過高，需要等他入獄執行完畢後才能給付。

民事庭審酌，胡侵害女子性自主、身體等權利，認為她求償有據，審酌雙方職業、學經歷，及胡利用彼此朋友信任關係趁機性侵，造成女子至今無法諒解堅持拒絕和解，可見其所受傷害之深，判處胡應給付女子60萬元。

胡男不顧女子連喊80幾次「不要」仍硬上，刑事被依強制性交罪判3年2月，民事判他應給付對方60萬元。示意圖／ingimage
胡男不顧女子連喊80幾次「不要」仍硬上，刑事被依強制性交罪判3年2月，民事判他應給付對方60萬元。示意圖／ingimage

性侵 女友

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