屏東男LINE傳「賴皮鬼」 雄檢認「不實訊息」 他繳2萬獲緩起訴
屏東63歲施姓男子去年底在網路LINE群組「消失的高雄縣政府警局文化論壇」中，散布有關總統候選人賴清德的不實訊息，高雄地檢署獲報後指派主任檢察官林志祐、檢察官王建中指揮屏東縣警局枋寮分局偵辦，檢訊後當庭諭知緩起訴處分，並在施男張貼更正公告後請回。
據悉，施男去年12月30日張貼「重大內幕消息！」在多人觀看的LINE群組中，內容指稱，「陳定南院長因太清廉而被幹掉，原來大隻的抓耙子是賴皮鬼」。但該訊息早在12月26日，調查局就以新聞稿發布查證結果，證實該訊息純屬不實文字及影片。
檢方指出，該訊息影射賴清德品德與操守有瑕疵，意圖使人不當選。經檢方綜合卷內事證，認定施男涉有違反總統副總統選舉罷免法，意圖使人不當選散布不實訊息罪，當庭諭知緩起訴處分，命被告除應支付緩起訴處分金2萬元外，並由被告在群組內張貼更正訊息之公告，以正視聽。
檢方強調，明知或重大輕率的惡意情形下，未經查證、無中生有，散布假訊息、深偽影音、虛偽捏造不實民調等，都可能構成犯罪。由於，錯假訊息對選舉公平性之危害甚鉅，民眾可加入「LINE訊息查證」、「Cofacts真的假的」、「Mygopen」、「美玉姨」、「台灣事實查核中心」及「趨勢科技防詐達人」等LINE官方帳號，過濾有無錯假資訊或謠言，切勿任意轉傳，以免觸法受罰。
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