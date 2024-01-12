影／防地下賭盤影響總統大選 新北警三重區破門查獲簽賭站

總統立委大選明天投票，新北市刑大偵六隊日前接獲情資，持新北地院開立搜索票前往新北市三重區民生街一處民宅，當場破門查獲係經營香港六合彩、美國天天樂、今採539、大樂透等地下投注簽賭站，當場查扣簽單、帳單、開獎單、對帳單、手機、點鈔機、監視器等證物，逮獲4人，警詢後依法移送新北地檢署偵辦。

警方接獲線索，指三重區民生街一處民宅似暗中經營地下簽賭站，經多日堵埋伏跟監蒐證，發現該處外圍裝設多支監視器，還有人負責門禁，管理森嚴，且經常賭客持簽單出入，十分複雜。搜證確認後日前前往查緝，當場查獲吳姓女子（35歲）、負責門禁管制的工作人員李姓男子（75歲）及賭客黃男（66歲）、劉男（69歲）共4人。