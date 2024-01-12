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影／防地下賭盤影響總統大選 新北警三重區破門查獲簽賭站
總統立委大選明天投票，新北市刑大偵六隊日前接獲情資，持新北地院開立搜索票前往新北市三重區民生街一處民宅，當場破門查獲係經營香港六合彩、美國天天樂、今採539、大樂透等地下投注簽賭站，當場查扣簽單、帳單、開獎單、對帳單、手機、點鈔機、監視器等證物，逮獲4人，警詢後依法移送新北地檢署偵辦。
警方接獲線索，指三重區民生街一處民宅似暗中經營地下簽賭站，經多日堵埋伏跟監蒐證，發現該處外圍裝設多支監視器，還有人負責門禁，管理森嚴，且經常賭客持簽單出入，十分複雜。搜證確認後日前前往查緝，當場查獲吳姓女子（35歲）、負責門禁管制的工作人員李姓男子（75歲）及賭客黃男（66歲）、劉男（69歲）共4人。
新北市警方表示，第16屆正副總統及第11屆立委大選投票日已進入倒數計時，新北警方持續嚴防賭博涉及選舉賭盤，避免影響選舉公平及公正性，包含刑警大隊及各分局自11月迄今查獲賭博79件、賭客503人，查扣現金1300多萬餘元；警方維護治安工作絕不會停歇，更會嚴查各類賭博案件，以防止有賭盤影響選舉情事，尤其自今年起檢舉經營選舉賭盤者，最高有獎金500萬元，民眾如有發現疑似有經營選舉賭盤情資線索，可立即撥打0800-024099或向警方報案檢舉，新北警將全力迅速查辦。
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