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獨／網媒記者做假民調 專家請回今逆轉遭法院收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

指傳媒林姓記者涉嫌受中共福建省委員會指示，和自稱民調專家蘇姓男子合作，去年製作、發布8次總統大選民調，檢調發現2人實際上根本電訪，全是虛偽不實製作企圖影響選情，台中地檢去年12月22日將林聲押獲准，蘇經法院請回，經檢方抗告成功，台中地院今再開羈押庭裁定蘇收押。

台中地檢署指出，全案經檢察官吳昇峰指揮，經查林姓記者多次赴大陸地區和中共褔建省委員會官員會面，經對方指示，林就回台和蘇男合作。

由蘇2023年10月佯以派員面訪或隨時抽取台灣地區北、中、南各300人以上民眾電話訪問，但實際上根本沒面訪或電訪，捏造不實的民意調查多達8次。而蘇掛名製作假民調後，再由林在指傳媒、元丰傳媒及藍雀新傳媒網站發布。

檢方認為，林、蘇企圖誤導選民對於選情判斷，以此方式滲透干預台灣總統大選，危害台灣主權及自由民主憲政秩序。

檢方去年12月21日搜索，依涉犯違反總統副總統選舉罷免法第90條第3項、違反反滲透法第7條等罪嫌重大，將林、蘇2人均聲請羈押，台中地院12月22日裁定林收押禁見，蘇則請回，檢方提抗告後，台中高分院撤銷發回台中地院重裁。

台中地院今上午開庭，蘇男在家屬、律師陪同下準時赴到庭，蘇於庭外等待期間神情忐忑，也和家人相繼擁抱；據了解，全案檢調除針對假民調製作手法，也清查蘇男金流，釐清他是否自林姓記者收取報酬或其他利益。

偵查檢察官吳昇峰也親自蒞庭，向法官力陳應羈押理由，中院開庭1個多小時後，認定蘇男嫌疑重大，有串滅證之虞，今裁定收押。

蘇男涉嫌掛名製作假民調，台中地院第一時間諭知請回，檢方抗告成功，中院今再開羈押庭改裁定蘇收押。記者曾健祐／攝影
蘇男涉嫌掛名製作假民調，台中地院第一時間諭知請回，檢方抗告成功，中院今再開羈押庭改裁定蘇收押。記者曾健祐／攝影

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