大選倒數桃檢溯源再破網路賭盤 逮2組頭1聲押1交保

桃園地檢署於大選前再破網路賭盤，逮捕中部林姓、陳姓大組頭，林男堅決矢口犯行，且拒絕繳出犯罪所得，檢方原諭知220萬元交保，林男覓保無著，連夜向法院聲押禁見。記者陳恩惠／攝影

桃園地檢署去年底接獲情資，破獲謝男經營的總統選舉網路簽賭案，深入追查發現，另有中部林姓大組頭涉嫌以20至100萬不等高額金額下注，昨天兵分多路南下搜索，分別拘提林、陳姓組頭及李姓等2名賭客，檢方複訊後，將林姓組頭依總統副總統選舉罷免法向法院聲押中，陳姓組頭繳回百餘萬元不法所得諭知20萬元交保，2名賭客也繳回下注金共120萬元獲飭回。

桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍說明，檢察官陳映妏偵辦謝姓被告等3人違反總統副總統選舉罷免法等案件，先於去年12月27日指揮桃市桃園警分局及法務部調查局桃園市調查處兵分三路搜索，拘提謝姓等3名被告及通知1名證人到案說明，查扣下注金5萬元；檢方複訊後，認謝姓組頭涉嫌違反總統副總統選舉罷免法第88條之1第4項意圖營利供給選舉賭博場所，以及刑法第268 條聚眾賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

經檢察官陳映妏檢視相關事證後，發現另有林姓被告經營選舉賭盤，於是向上溯源擴大查辦，昨再度指揮警調人員兵分四路，前往桃園、嘉義、雲林、台中等地，分別拘提林姓、陳姓組頭及李姓等2名賭客到案，經檢方複訊後，林姓組頭矢口否認犯案，且拒絕繳交不法犯罪所得，檢方認為他有串供、滅證之虞，連夜向法院聲請羈押禁見。

另名陳姓組頭當庭繳出百餘萬元不法所得，檢察官訊問後諭知20萬元交保候傳，至於李姓等2名賭客也當庭分別繳出100萬及20萬元的下注金，檢察官諭知請回。

桃檢重申，選舉賭盤影響選民投票意向，有違選賢與能的選舉目的，任何妨害選舉公正性的不法行為，地檢署將持續結合執法單位嚴查速辦，守護民主選舉的公正。