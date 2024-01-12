聽新聞
test
0:00 / 0:00
迄今緘默…高雄惡鄰嫌吵狠殺鄰居夫妻 檢處死刑原因曝光
高雄去年9月中，苓雅區某大樓吳姓男子嫌鄰居羅家傳來噪音吵他安寧，竟當著2名稚子前，狠心刺殺其父母，檢方歷經4月偵查，認吳男手段兇殘、泯滅人性，迄今均行使緘默權，且未向被害家屬致歉懺悔，若處無期徒刑，吳若假釋出獄已年近90，無教化可能也無望回歸社會更生，依此求處死刑。
檢方指出，吳男當天清晨闖入羅家時，羅妻正在客廳為兩子準備上學，吳當下看見兩子稚幼天真臉龐，仍未能喚醒良知，一言不發手持預先準備的刀具，猛力刺坎羅妻五刀，造成羅妻倒地後，大量失血。
於此之際，羅男當時仍在房內熟睡，根本對房外發生事情毫無所悉，不足以對吳男造成任何威脅，吳男大可選擇逕自離開，但吳並未停止殺人犯意，繼續持刀進到主臥室，將躺臥床上全身刺裸的羅男猛刺數刀在地，手段兇殘、泯滅人性，堪認蓄意殺人。
此外，吳男僅於初為警逮捕時，口頭坦承犯行，其後歷經警、偵訊均行使緘默權，且於犯後旋即騎車逃逸，且以變裝、滅證方式掩人耳目，顯見其心性狡詐、犯後態度不佳，毫無悔意。
吳男毫無任何緣由，卻在兩幼子前行凶殺害其父母，不僅造成幼子自責心理，兩子更因當場目睹殺人經過，導致身心受創，吳男所為不僅奪去鄰居夫妻生命，更奪去數個家庭對幸福美好未來的期待。
由於，吳男犯後迄今均行使緘默權，並未因犯行向被害家屬致歉或懺悔，難認錯誤行真心悔悟；檢方考量吳男於犯罪時已63歲，縱量處無期徒刑，若符合假釋要件得以出監，被告恐已高齡90餘歲，顯無何復歸社會之更生可能性，亦無教化之可能性及必要性，因此量處死刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言