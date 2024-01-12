迄今緘默…高雄惡鄰嫌吵狠殺鄰居夫妻 檢處死刑原因曝光

高雄市苓雅區武廟路的大樓發生凶殺案，一對夫妻遭歹徒殺害，慘死家中。記者林保光／攝影

高雄去年9月中，苓雅區某大樓吳姓男子嫌鄰居羅家傳來噪音吵他安寧，竟當著2名稚子前，狠心刺殺其父母，檢方歷經4月偵查，認吳男手段兇殘、泯滅人性，迄今均行使緘默權，且未向被害家屬致歉懺悔，若處無期徒刑，吳若假釋出獄已年近90，無教化可能也無望回歸社會更生，依此求處死刑。

檢方指出，吳男當天清晨闖入羅家時，羅妻正在客廳為兩子準備上學，吳當下看見兩子稚幼天真臉龐，仍未能喚醒良知，一言不發手持預先準備的刀具，猛力刺坎羅妻五刀，造成羅妻倒地後，大量失血。

於此之際，羅男當時仍在房內熟睡，根本對房外發生事情毫無所悉，不足以對吳男造成任何威脅，吳男大可選擇逕自離開，但吳並未停止殺人犯意，繼續持刀進到主臥室，將躺臥床上全身刺裸的羅男猛刺數刀在地，手段兇殘、泯滅人性，堪認蓄意殺人。

此外，吳男僅於初為警逮捕時，口頭坦承犯行，其後歷經警、偵訊均行使緘默權，且於犯後旋即騎車逃逸，且以變裝、滅證方式掩人耳目，顯見其心性狡詐、犯後態度不佳，毫無悔意。

吳男毫無任何緣由，卻在兩幼子前行凶殺害其父母，不僅造成幼子自責心理，兩子更因當場目睹殺人經過，導致身心受創，吳男所為不僅奪去鄰居夫妻生命，更奪去數個家庭對幸福美好未來的期待。