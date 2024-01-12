南科男持刀刺殺情敵還放火燒死 二審判無期：他犯罪執念甚深

洪振凱不滿胡姓女友與他分手後，即與同事葉姓男子交往，前年底等候葉下班返家，拿刀朝葉胸前刺入，雙方拉扯後又朝其背部刺殺6刀後倒臥在地再放火燒死，一審被判無期，洪及檢方均不服上訴，二審勘驗現場監視器改認洪出於直接殺人故意，但已坦承犯行，撤銷改判，刑度仍維持無期徒刑。

台南高分院指出，經現場監視錄影紀錄送請法務部調查局進行影像強化，並勘驗現場監視錄影、傳喚法醫、火場鑑識人員，及參酌全案卷證後，認洪出於殺人犯意，以水果刀刺殺葉及以打火機點火引燃火勢，導致葉因銳器穿刺傷合併燃燒，造成血、氣胸及燒傷而死亡，所犯殺人犯行事證明確。

合議庭表示，洪審理時坦承犯殺人罪，與調查證據結果相符，但洪辯稱因遭葉壓制才取出水果刀刺向葉，及在第二現場並非以打火機點燃火勢，而是用力將打火機丟向地面導致起火，與勘驗監視紀錄不符。

此外，葉在第一現場所受刀傷傷勢嚴重，導致葉生命跡象微弱且無反應能力，依勘驗監視錄影結果，葉於第一現場遭刺殺後至被載至第二現場點火前，長達16分鐘以上無任何動靜，且在第二現場均呈現面部朝下的趴臥狀態，法醫也證稱，依監視錄影畫面判斷，葉當時應已達無法反應的瀕死狀態，是洪誤認葉已死亡情況下點火引燃火勢。

合議庭指出，原審法院未勘驗第二現場監視錄影紀錄，且就葉於第一現場所受傷勢嚴重程度未予查明，因而認為洪在第二現場點燃火勢時，出於不確定的殺人故意，與二審認定洪出於直接殺人故意而殺害葉不同，且原判決認洪將打火機丟向葉機車漏油處導致起火，而非刻意點火引燃，也與事實不符，且與其判決理由矛盾，應予撤銷改判。

合議庭認為，經送請嘉南療養院進行量刑前調查鑑定，參酌檢察官、葉家屬、洪及辯護人意見後，認為洪殺人犯行與其成長環境所養成性格有關，且於犯罪前受有明顯的感情刺激，在挫折情緒不當轉嫁於葉的情況下，對葉萌生殺意，其犯罪對象具有侷限性、特定性。

而洪刺殺葉後，為掩飾犯行而將葉載離現場，並在誤認葉已完全死亡情況下引燃火勢，犯罪執念甚深，且對葉家屬造成難以抹滅傷痛，並參酌量刑鑑定報告後，認應處無期徒刑，並宣告褫奪公權終身。