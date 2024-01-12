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他逼外遇孕妻全裸誦經再性侵虐死還視訊給女網友看 判關23年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

李姓男子質疑分居妻外遇，要孕妻脫光，再拿手機錄影、毆打，逼妻誦經2小時，期間兩度性侵，還拿打氣筒重擊頭部致傷重不治，最高法院依凌虐強制性交、殺人等罪判刑23年定讞。圖／聯合報系資料照片
李姓男子質疑分居妻外遇，要孕妻脫光，再拿手機錄影、毆打，逼妻誦經2小時，期間兩度性侵，還拿打氣筒重擊頭部致傷重不治，最高法院依凌虐強制性交、殺人等罪判刑23年定讞。圖／聯合報系資料照片

李姓男子與妻子不睦而分居桃園、雲林，他4年前質疑妻子外遇，盛怒下要求懷有身孕的妻子脫光衣物，再拿手機錄影、毆打，逼妻子誦經2小時，期間兩度性侵，還拿打氣筒重擊妻子頭部致傷重不治，最高法院依凌虐強制性交、殺人等罪判刑23年定讞。

李2020年6月11日以知悉妻子外遇為由，要求對方從雲林北上，到他桃園大園租屋處談判，李質問妻子外遇對象、性行為次數，得知妻子與情郎已交往3年，怒不可遏，掌摑、痛毆妻子，不顧妻子哭泣求饒，仍要求脫掉全身衣物，李拿手機全程錄影，還用妻子LINE帳號向情郎嗆「明天你準備收屍體」。

李隔日凌晨要妻子誦經2小時，期間卻二度性侵，李覺得妻子仍有隱瞞，拿打氣筒痛砸她頭部至少3次，遭折磨的妻子因身軀多處受傷，最終倒臥廁所，李將她送醫時還謊稱「她自己跌倒」，妻子到醫院前已無呼吸心跳，因顱腦損傷、骨折出血和腦疝致中樞神經休克，當天下午死亡。

李否認犯行，供稱因為妻子不願意與他離婚，當時2次性行為都是妻子同意的，「我因為妻子有外遇，非常抓狂，腦袋一片空白」，隨便拿了東西就往妻子頭、身體打，打了幾下都不知道，直到妻子說他說了算才停手，「我沒有想到妻子會死亡」。

檢警調查，李凌虐妻子時，還與外籍女子視訊，甚至炫耀妻子遭毆後頭、臉流血不止的畫面，還寫下「妳大姐念了二個小時華證蓮達斯，我睡起來才能夠讓弟弟硬起來，做三十分鐘沒射休息...」。而當時，李妻肚子裡懷有5個多月的胎兒，但從外表看不出來，李表示不知道她懷孕，而刑事局鑑定也認為李不是孩子的父親。

法院認為李是因妻子外遇而情緒激動，與計畫性犯罪不一樣，但他無情地剝奪妻子生命，社會難以接受，雖然死者家屬要求判李死刑，但李非無從教化。一、二審判李無期徒刑，判決被最高法院發回更審，更一審依凌虐強制性交、殺人罪減成23年徒刑，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

外遇 最高法院 殺人

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