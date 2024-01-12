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大選倒數1天 北檢明派駐24名檢察官進駐分局
大選倒數一天，民眾黨晚間將在凱達格蘭大道舉辦造勢晚會，為了因應各項選舉突發事件，台北地檢署指派2名檢察官進駐中正一分局。明天將指派24名檢察官進駐轄區分局，掌握轄區治安狀況，防止干擾投票、違法監控投票等行為。
北檢表示，為了因應選前之夜台北市凱道大型造勢活動，已指派2名檢察官進駐中正一分局。投票日當天，則由12個偵查組，每組2名檢察官，共24名檢察官進駐轄區10個分局，因應各投開票所不法情事，包括：中山分局、大安分局、松山分局、信義分局、中正一分局、中正二分局、萬華分局、文山一分局、文山二分局及新店分局。另有24名檢察官在署待命，隨時因應突發狀況。
此外，有關就可能發生群眾事件方面，北檢指派「暴力介入及群眾事件處理專組」待命處理群眾、陳抗不法事件。
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