高雄七旬婦想談黃昏戀…遇網路愛情騙子暈船 差點丟老本

王姓婦人到銀行匯款，經行員和員警勸阻，才知遇上網路愛情騙子。記者林保光／翻攝

高雄市小港區70歲吳姓婦人在交友軟體，將人頭照片看起來英俊的男子加好友，聊過一段時日後身陷情網，遭慫恿要匯款給對方，經銀行行員和員警查證，才發現她遇上網路愛情騙子，險些受騙47萬元。

據了解，吳姓婦人1月10日下午到小港區某銀行準備匯款47萬元，行員提問用途，得悉她要匯款給在葉門當軍醫的朋友，認為她受騙，趕緊找來小港警分局員警處理。

小港警分局小港派出所員警到場，詢問吳婦如何遇上「葉門軍醫」，吳婦才說出在網路交友，對方自稱從小被牧師領養至美國，後來到戰地當軍醫，雙方聊過一段日子，對方說最近要退休，想將退休金運回台灣和她相聚，但運輸公司需要收取註冊費新台幣47萬元，希望她先幫忙匯款至指定帳戶。

員警一聽來龍去脈，確認吳婦遇上網路愛情騙局，提出一些網路受騙案例，勸她別匯款。吳婦見到受騙內容，與她的遭遇幾乎完全相同，吳婦認清事實立即打住匯款，還直稱以後不再相信網路不明人士的任何訊息，也感謝行員及員警幫她保住存款。