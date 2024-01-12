快訊

嫌太吵？高雄惡鄰當幼子面砍死爸媽 雄檢起訴求處「死刑」

MLB／大谷翔平愛犬獲「雙重國籍」護照號碼別具意義

還不知道投誰？快速查詢我家的區域立委候選人有誰

高雄七旬婦想談黃昏戀…遇網路愛情騙子暈船 差點丟老本

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

王姓婦人到銀行匯款，經行員和員警勸阻，才知遇上網路愛情騙子。記者林保光／翻攝
王姓婦人到銀行匯款，經行員和員警勸阻，才知遇上網路愛情騙子。記者林保光／翻攝

高雄市小港區70歲吳姓婦人在交友軟體，將人頭照片看起來英俊的男子加好友，聊過一段時日後身陷情網，遭慫恿要匯款給對方，經銀行行員和員警查證，才發現她遇上網路愛情騙子，險些受騙47萬元。

據了解，吳姓婦人1月10日下午到小港區某銀行準備匯款47萬元，行員提問用途，得悉她要匯款給在葉門當軍醫的朋友，認為她受騙，趕緊找來小港警分局員警處理。

小港警分局小港派出所員警到場，詢問吳婦如何遇上「葉門軍醫」，吳婦才說出在網路交友，對方自稱從小被牧師領養至美國，後來到戰地當軍醫，雙方聊過一段日子，對方說最近要退休，想將退休金運回台灣和她相聚，但運輸公司需要收取註冊費新台幣47萬元，希望她先幫忙匯款至指定帳戶。

員警一聽來龍去脈，確認吳婦遇上網路愛情騙局，提出一些網路受騙案例，勸她別匯款。吳婦見到受騙內容，與她的遭遇幾乎完全相同，吳婦認清事實立即打住匯款，還直稱以後不再相信網路不明人士的任何訊息，也感謝行員及員警幫她保住存款。

網路 愛情

延伸閱讀

影／高雄騎士凌晨交通違規遭攔 寧罰36萬「堅拒酒測」警傻眼

國1南向高雄中正路段3車和拖板車追撞 回堵5公里

高雄男交通違規意外曝光後座的「她」 終結1300天逃亡生活

「小草車隊」繞行半個高雄鬧區挺柯文哲 300公尺車陣宛如嘉年華會

相關新聞

高雄惡鄰嫌噪音吵砍死夫妻幼子目睹 雄檢今起訴求處「死刑」

高雄64歲吳姓男子去年9月中持刀步行上樓，當著2雉子面前手段兇殘殺害鄰居夫妻，引起社會譁然；由於，現場僅2子目擊案發經過...

繳交20萬斤茶葉卻收不到錢 4、50位茶農求償無門

南投有多名茶農指控，稱去年收到農會宣傳，說鴻海創辦人郭台銘連署辦公室居間牽線，找來一間貿易公司代購南投茶葉，要協助外銷，...

他逼外遇孕妻全裸誦經再性侵虐死還視訊給女網友看 判關23年定讞

李姓男子與妻子不睦而分居桃園、雲林，他4年前質疑妻子外遇，盛怒下要求懷有身孕的妻子脫光衣物，再拿手機錄影、毆打，逼妻子誦...

大選倒數1天 北檢明派駐24名檢察官進駐分局

大選倒數一天，民眾黨晚間將在凱達格蘭大道舉辦造勢晚會，為了因應各項選舉突發事件，台北地檢署指派2名檢察官進駐中正一分局。...

高雄七旬婦想談黃昏戀…遇網路愛情騙子暈船 差點丟老本

高雄市小港區70歲吳姓婦人在交友軟體，將人頭照片看起來英俊的男子加好友，聊過一段時日後身陷情網，遭慫恿要匯款給對方，經銀...

PO週刊照片判賠…雞排妹聲請裁判憲法審查 憲法法庭不受理

「雞排妹」鄭家純於民國110年間將週刊刊登她的報導照片PO在Instagram上，週刊提告求償，法院判鄭女賠償新台幣1萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。