快訊

嫌太吵？高雄惡鄰當幼子面砍死爸媽 雄檢起訴求處「死刑」

MLB／大谷翔平愛犬獲「雙重國籍」護照號碼別具意義

還不知道投誰？快速查詢我家的區域立委候選人有誰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PO週刊照片判賠…雞排妹聲請裁判憲法審查 憲法法庭不受理

中央社／ 台北12日電

雞排妹鄭家純。圖／聯合報系資料照片
雞排妹鄭家純。圖／聯合報系資料照片

「雞排妹」鄭家純於民國110年間將週刊刊登她的報導照片PO在Instagram上，週刊提告求償，法院判鄭女賠償新台幣1萬5000元確定。鄭女聲請裁判憲法審查，憲法法庭裁定不受理。

週刊於110年7月14日刊登有關鄭女的新聞報導，網頁中置入鄭女與1名男子牽手，並分別拖拉行李箱的照片。鄭女於同年月22日在IG上傳限時動態影片，當中使用週刊的照片。

週刊認為鄭家純侵害週刊對於照片攝影著作重製權及姓名表示權，提出民事訴訟。智慧財產及商業法院去年4月判決鄭女應賠償週刊1萬5000元確定。

鄭女主張，智財法院判決就她被訴侵害著作權事件，未優先保障她的言論自由，顯有基本權權衡的重大錯誤，因此向憲法法庭聲請裁判憲法審查。

憲法法庭認為，鄭女聲請意旨所陳，難謂客觀上已具體指摘確定終局判決對於她所涉基本權利的理解或權衡，有發生根本上錯誤或有重大遺漏的情形，鄭女聲請與憲法訴訟法規定不合，裁定不受理。

憲法法庭 鄭家純

延伸閱讀

影／批賴清德不認同國家憲法 馬英九：若當選是災難

37名死囚為什麼不能槍決？ 關鍵是他們還聲請憲法法庭處理這些爭議

換黃捷、雞排妹的臉賣謎片 網紅「小玉」道歉沒用二審重判要入獄

台中立委第五選區選情激烈！黃健豪扛媽祖聖轎 莊競程邀雞排妹掃街

相關新聞

繳交20萬斤茶葉卻收不到錢 4、50位茶農求償無門

南投有多名茶農指控，稱去年收到農會宣傳，說鴻海創辦人郭台銘連署辦公室居間牽線，找來一間貿易公司代購南投茶葉，要協助外銷，...

他逼外遇孕妻全裸誦經再性侵虐死還視訊給女網友看 判關23年定讞

李姓男子與妻子不睦而分居桃園、雲林，他4年前質疑妻子外遇，盛怒下要求懷有身孕的妻子脫光衣物，再拿手機錄影、毆打，逼妻子誦...

大選倒數1天 北檢明派駐24名檢察官進駐分局

大選倒數一天，民眾黨晚間將在凱達格蘭大道舉辦造勢晚會，為了因應各項選舉突發事件，台北地檢署指派2名檢察官進駐中正一分局。...

高雄七旬婦想談黃昏戀…遇網路愛情騙子暈船 差點丟老本

高雄市小港區70歲吳姓婦人在交友軟體，將人頭照片看起來英俊的男子加好友，聊過一段時日後身陷情網，遭慫恿要匯款給對方，經銀...

PO週刊照片判賠…雞排妹聲請裁判憲法審查 憲法法庭不受理

「雞排妹」鄭家純於民國110年間將週刊刊登她的報導照片PO在Instagram上，週刊提告求償，法院判鄭女賠償新台幣1萬...

影／高雄騎士凌晨交通違規遭攔 寧罰36萬「堅拒酒測」警傻眼

高雄29歲莊姓男子周三凌晨騎乘他人機車，行經旗津三路與中洲三路687巷口時，因轉彎未打分向燈遭警攔查，莊男當時渾身酒氣堅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。