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影／高雄騎士凌晨交通違規遭攔 寧罰36萬「堅拒酒測」警傻眼

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄29歲莊姓男子周三凌晨騎乘他人機車，行經旗津三路與中洲三路687巷口時，因轉彎未打分向燈遭警攔查，莊男當時渾身酒氣堅拒酒測，因他去年就曾拒測，自知罰鍰恐高達36萬，在警勸說下仍執意繳錢扣車扣牌、吊銷駕照，被警依法制單舉發。

「要繳36萬！」莊男向警表示，自知拒測罰則，當時員警還未確認莊男已二度拒測，去年就曾有此紀錄；但莊男自認酒測下去鐵定超標，當下寧願選擇支付罰款，甚至還得將他人的機車扣留在警局，也不願去地檢署報到。

警方表示，依道路交通管理處罰條例，第一次拒酒測，違者得支付18萬元以上罰款及扣車扣牌、吊銷駕照；而當時員警對莊男勸說，拒測將面臨高額罰鍰，且吹測後結果也可能僅為行政罰，莊仍執意拒測。全案依拒絕酒測及不依規定使用燈光規定製單舉發，當場移置保管莊男所用機車並扣繳牌照。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方攔停莊姓男子並告知拒絕酒測罰則。記者古和純／翻攝
警方攔停莊姓男子並告知拒絕酒測罰則。記者古和純／翻攝

酒測 罰款 駕照

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