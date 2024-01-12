快訊

最易患選舉症候群三星座 小孟老師：正義感爆棚波及他人

王家衛《繁花》有3原型人物 大紅背後是中共的上海情結？

海虎潛艦意外23天 失蹤士官妻悲問：為什麼找不到人

南科男持刀刺殺情敵還放火燒死 死者父怒斥應判死 今二審仍逃死

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

洪振凱不滿胡姓女友與他分手後，即與同事葉姓男子交往，前年底等候葉下班返家，拿刀朝葉胸前刺入，雙方拉扯後又朝其背部刺殺6刀後倒臥在地再放火燒死，一審判洪無期徒刑，不服上訴，葉父怒斥洪說，這麼殘忍的人一定要判死刑。二審今天上午視訊宣判，仍判他無期徒刑。

台南高分院審理時，法官詢問家屬意見，葉父怒斥洪男說，實在太殘忍，沒殺死，還放火燒死，這麼殘忍的人一定要判死刑。葉母更情緒激動，欲走向洪男座位處，想找他理論時，遭家人及被害人保護協會制止，哭訴「法官主持公道」。

台南高分院勘驗現場監視器畫面，及經送往刑事局解析、放大畫面，勘驗南科環西路第一現場畫面，查看葉男當時有無反應，依監視畫面，洪男幾度將蔡男搬上機車，但因重量搬不上去，直至放置腳墊板上橫放，但葉男手下垂地面，隨機車前進在地上拖行。

另從晨曦湖北面停車場監視器第二現場，依稀可以洪男將安全帽放下，期間也有位路人經過，洪男刻意擋在死者與路人之間，隨後洪男彎下腰，看不出在做何事，但有後傾動作，現場隨即爆炸，強烈火光。消防局人車趕抵現場，以泡沫撲滅燃燒猛烈人車。

洪男說，當時有阿婆經過人行道，但他沒有擋住行人視線。他表示，第一現場葉男已沒生命跡象，他將對方拉起來搬上機車，是想載對方到消防隊。

洪男主張，案發後，他騎機車載葉男想到消防隊求救。法官認他當時行經方向，依google地圖並非消防分隊方向。

一審判洪振凱殺人，處無期徒刑，褫奪公權終身。另民事部分，一審判洪賠償父親335萬多元、母親350萬多元，以及死者2名未成年女兒386萬多元、406萬多元，合計1478萬多元。

洪振凱持刀刺殺情敵還放火燒死，一審被判無期，不服上訴二審，今天視宣，仍判無期徒刑。圖／本報資料照
洪振凱持刀刺殺情敵還放火燒死，一審被判無期，不服上訴二審，今天視宣，仍判無期徒刑。圖／本報資料照

監視器 死刑 台南

延伸閱讀

縱火害8命二審 陳彥翔：沒點燃汽油過怎知傷害嚴重

恐怖雙桶屍主謀稱判太重 二審：教化可能低、仍判死刑

私吞百萬連殺少女、證人灌成雙桶屍 徐德益二審今仍判2個死刑

再等等！南科聯絡道高架轉向道路約3月通車

相關新聞

繳交20萬斤茶葉卻收不到錢 4、50位茶農求償無門

南投有多名茶農指控，稱去年收到農會宣傳，說鴻海創辦人郭台銘連署辦公室居間牽線，找來一間貿易公司代購南投茶葉，要協助外銷，...

南科男持刀刺殺情敵還放火燒死 死者父怒斥應判死 今二審仍逃死

洪振凱不滿胡姓女友與他分手後，即與同事葉姓男子交往，前年底等候葉下班返家，拿刀朝葉胸前刺入，雙方拉扯後又朝其背部刺殺6刀...

朱學恒涉強制猥褻鍾沛君下午開庭 法官要秘密勘驗錄音證據　　

名嘴朱學恒被控酒後強吻台北市議員鍾沛君，朱偵查中稱，案發當天餐廳包廂只有他與鍾女，是否有親、抱對方沒印象，否認犯罪，仍依...

明天投票 3男收購郭台銘連署書嘉檢起訴

鴻海集團創辦人郭台銘棄選總統，昨天選前傳出「阿銘公開信」引發熱議。多處地檢署查辦郭台銘連署涉及不法案件持續，嘉義地檢署今...

國1停路肩燃放蝴蝶炮火花四竄嚇人 恐釀他車失控危險遭判拘役

王姓男子開車到國道一號南向3.5公里處時，將小客車停放外側路肩，下車並朝車道燃放蝴蝶炮，致蝴蝶炮引爆後，火花四竄，煙火衝...

宜蘭2綠營人員冒用地檢署名義發假訊息 涉犯選罷法漏夜送辦

民進黨宜蘭縣葉姓、游姓女黨工拉帳號進入若干LINE群組，疑似轉發偽稱宜蘭地檢署抓到民代助理買票的圖卡，今天被查獲，警調詢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。