南科男持刀刺殺情敵還放火燒死 死者父怒斥應判死 今二審仍逃死

洪振凱不滿胡姓女友與他分手後，即與同事葉姓男子交往，前年底等候葉下班返家，拿刀朝葉胸前刺入，雙方拉扯後又朝其背部刺殺6刀後倒臥在地再放火燒死，一審判洪無期徒刑，不服上訴，葉父怒斥洪說，這麼殘忍的人一定要判死刑。二審今天上午視訊宣判，仍判他無期徒刑。

台南高分院審理時，法官詢問家屬意見，葉父怒斥洪男說，實在太殘忍，沒殺死，還放火燒死，這麼殘忍的人一定要判死刑。葉母更情緒激動，欲走向洪男座位處，想找他理論時，遭家人及被害人保護協會制止，哭訴「法官主持公道」。

台南高分院勘驗現場監視器畫面，及經送往刑事局解析、放大畫面，勘驗南科環西路第一現場畫面，查看葉男當時有無反應，依監視畫面，洪男幾度將蔡男搬上機車，但因重量搬不上去，直至放置腳墊板上橫放，但葉男手下垂地面，隨機車前進在地上拖行。

另從晨曦湖北面停車場監視器第二現場，依稀可以洪男將安全帽放下，期間也有位路人經過，洪男刻意擋在死者與路人之間，隨後洪男彎下腰，看不出在做何事，但有後傾動作，現場隨即爆炸，強烈火光。消防局人車趕抵現場，以泡沫撲滅燃燒猛烈人車。

洪男說，當時有阿婆經過人行道，但他沒有擋住行人視線。他表示，第一現場葉男已沒生命跡象，他將對方拉起來搬上機車，是想載對方到消防隊。

洪男主張，案發後，他騎機車載葉男想到消防隊求救。法官認他當時行經方向，依google地圖並非消防分隊方向。