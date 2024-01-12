朱學恒涉強制猥褻鍾沛君下午開庭 法官要秘密勘驗錄音證據
名嘴朱學恒被控酒後強吻台北市議員鍾沛君，朱偵查中稱，案發當天餐廳包廂只有他與鍾女，是否有親、抱對方沒印象，否認犯罪，仍依強制猥褻罪起訴；台北地院今天下午開庭傳喚朱秘密開庭，預計勘驗與案情有關錄音證據。
法官上月已裁定朱學恒自2024年2月6日限制出境、出海8月，合議庭另規畫2月16日傳喚國民黨提名不分區立委陳菁徽、媒體人樊啓明等相關證人接受檢、辯詰問，表訂2月19日辯論終結、討論科刑意見之後一審宣判。
依檢方起訴資料，朱學恒被控2022年8月6日晚間6時許，主動邀約鍾沛君、陳菁徽等人在台北市大安區安和路某餐廳包廂餐敘，晚間9時，陳菁徽和丈夫先離去，包廂內只剩朱學恒、鍾沛君。
朱學恒從座位起身走向鍾女，以雙手壓住鍾女的肩膀，強押固定在牆壁，使鍾女無法挪動，強行親吻鍾女嘴唇數秒，鍾女轉頭閃避；後來，朱回到座位後，見鍾女坐在原地，又走向鍾女，以一手壓住女方肩膀，一手拉住、摟抱手臂方式，再度強吻鍾沛君的嘴唇，二度強制猥褻得逞。
依朱學恒聲請限制出境解禁駁回裁定書，檢方起訴事證包含鍾沛君的偵訊時證詞、陳菁徽等人的證述、鍾女與陳菁徽的合照、餐廳包廂照片、鍾女與陳菁徽和樊啓明的聯絡LINE擷圖、鍾女與朱學恒的LINE訊息截圖。
法官審查認為，依檢方舉證，朱學恒涉犯強制猥褻罪且罪嫌重大，有逃亡動機，依法有限制出境、出海的必要。
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