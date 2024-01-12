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國1停路肩燃放蝴蝶炮火花四竄嚇人 恐釀他車失控危險遭判拘役

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

男子在國1燃放蝴蝶炮遭判拘役55天。記者游明煌／翻攝
男子在國1燃放蝴蝶炮遭判拘役55天。記者游明煌／翻攝

王姓男子開車到國道一號南向3.5公里處時，將小客車停放外側路肩，下車並朝車道燃放蝴蝶炮，致蝴蝶炮引爆後，火花四竄，煙火衝向車道，其他車輛駕駛人受到驚嚇，並錄下影像。基隆地院法官認為，會造成其他駕駛人猝不及防，極可能發生往來危險，日前依公共危險罪判處拘役55天，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，王男某日晚間9時9分至16分，駕駛自用小客車行經國道一號南向3.5公里處時，將自小客車停放於該處外側路肩，王下車並朝車道燃放蝴蝶炮，該蝴蝶炮引爆後，火花四竄，煙火並衝向車道，其他車輛駕駛人行經時受到驚嚇，有行車記錄器錄下影像。

法官比對其他車輛提供的行車記錄器錄影像、車輛詳細資料報表、國道高速公路遠通ETag收費門架車輛通行明細（八堵-大華系統），確認王男所為。

法官指出，王男燃放蝴蝶炮產生煙霧、火花及飛屑衝向車道，如有其他人、車通行，此危險行為隨時可能直接導致車輛失控，釀成車禍事故，危及其他駕駛人或施工單位人員生命、身體或財產安全，有具體危險性。

法官勘驗影像內容，發現王男駕駛小客車停放路肩後，在該處點燃蝴蝶炮，蝴蝶炮引爆後，產生煙霧、火花及飛屑，並迅即衝向車道內，當時現場尚有往來車輛。

法官說，依刑法，損壞或壅塞陸路、水路、橋梁或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金；因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

所謂「他法」，是指除損壞、壅塞以外，其他足以妨害公眾往來通行的一切方法都算，如併排競駛或一前一後飆車，或在道路上高速追逐、超速行車、競駛等危險駕駛作為都是。

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