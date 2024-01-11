刊「乾哥乾妹」照恐挨罰　出資者：天理良知總要堅持

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聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

社會關注新北國中生遭割頸案，廣告業者周男近日在五股區一處民宅外牆掛上疑似涉案少年少女肖像的廣告，並寫「人神共憤　法不容」，新北地院今午表示將由兒少法主管機關依權責處理，周男則受訪表示，做了就不怕，社會上不合理的現象，沒人挑戰就不會改善，國家不會進步。

周男本身從事廣告業，也是「首創文教基金會」創辦人之一，今受訪表示，他長期投身兒童教育推廣、兒童權益保障工作，過去社會上發生重大矚目案件，也曾張貼廣告呼籲民眾參與討論社會議題，此次新北市發生國中生遭割頸案，他認為死刑存廢、黑幫吸收少年從事不法、宮廟活動認證等問題，都有待社會各界討論。

據悉，割頸案發生後，新北地院曾公開要求兒少法主管機關，應要求網路社群及媒體下架涉案少年相關資訊，今懸掛看板一事曝光，新北地院再次表示，除部分但書行為或行政及司法機關所製作必須公開的文書，任何人不得於媒體、資訊或以其他公示方式揭示足以識別兒少身分的資訊，此事將由主管機關依權責處理。

對此，周男說，社會上有很多不合理的現象，沒人挑戰就不會改善，國家也不會進步，良知和天理總是要堅持，也總要有人做犧牲，他會尊重司法機關。

身兼台北市某大樓管委會主委的周男，也提及大樓長期因產權糾紛導致門禁無法加強，進而衍生的安全問題，最初是某家族買下大樓1樓部分產權，主張門口及部分走道歸其所有，大樓管委會要向他們付租，每個月8.9萬元。

周男說，「你在其他樓層，住戶之間也會遇到公共走道產權持有問題，難道就不讓人走？這樣不合理的條件，當時的管委會主委也沒提異議」，後來變成管委會付不出租金，金融帳戶被凍結，沒經費加強門禁，後續已連同某任管委會主委，一併提告詐欺和背信罪。

然而多年下來，這棟大樓成為台北市極少數沒更新門禁的大樓，發生零星墜樓案後，又經媒體報導，越來越多有輕生念頭者進入大樓，發生墜樓事故，「狀況越來越嚴重，還傳出一堆莫名其妙的鬼故事」。

因墜樓案頻發，造成地方警、民困擾，日前經里長協調後募資加裝門禁設備，未料某產權主又派人在大樓1樓走道砌牆，使住戶無法通行，「很多住戶敢怒不敢言，所以我把牆推倒，對方後來告我毀損和強制罪，這也一樣，很多事總要有人做。」

周男說，得知大樓走道被砌牆時，有請市府建管處介入，結果一名官員還嗆「這砌牆還沒完工無法處理」，難道違建都要等人家蓋好才能處理？認為整件事情市府態度消極；雖產權糾紛已狀告地檢，但案子躺了快1年都還沒開過庭，「現在可能都在忙查賄，選完就要去法務部陳情，實在太怠惰了。」

周男說，此次廣告花費6萬餘元，預計刊登1個月。記者李隆揆／翻攝
周男說，此次廣告花費6萬餘元，預計刊登1個月。記者李隆揆／翻攝

管委會 廣告

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